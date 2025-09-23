大江生醫原物料檢出禁用防腐劑　德國「膠原蛋白飲」也出包

▲德國進口的「膠原蛋白飲」檢出防腐劑苯甲酸和己二烯酸。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗結果，其中大江生醫從中國大陸進口的「松樹皮萃取物」檢出禁用防腐劑苯甲酸；科林商行有限公司從埃及進口的「牛膝草」檢出重金屬鉛；小分子褐旺藥業股份有限公司從德國進口的「膠原蛋白飲」檢出防腐劑苯甲酸和己二烯酸。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，大江生醫股份有限公司從中國大陸進口的「松樹皮萃取物」，製造出口商為「HUNAN HUAKANG BIOTECH INC.」，檢出防腐劑苯甲酸0.02g/kg，總計25公斤，全數退運或銷毀。

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品非表列准用的食品範圍，業者也未提供前揭檢出成分是屬天然食材即存在，或來自合法添加原料的佐證資料，不符合食品安全衛生管理法第18條第1項規定。

另小分子褐旺藥業股份有限公司從德國進口的「膠原蛋白飲」，製造出口商為「SANOMED GESUNDHEITS- UND SPORTNAHRUNGSMITTELHERSTELLUNG GMBH」，檢出防腐劑苯甲酸0.4g/kg、己二烯酸0.4g/kg，總計250公斤，全數退運或銷毀。

▲大江生醫從中國大陸進口的「松樹皮萃取物」檢出禁用防腐劑苯甲酸。

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料的防腐劑用量以Benzoic acid計為0.6g/kg以下、用量以Sorbic acid計為0.5g/kg以下，且混合使用防腐劑時，每一種防腐劑的使用量除以其用量標準所得數值（即使用量/用量標準）總和不得大於1，因此該產品不符合食品安全衛生管理法第18條第1項規定。

科林商行有限公司從埃及進口的「牛膝草」檢出重金屬鉛2.1mg/kg，製造出口商為DELTA SPICES LAND COMPANY。劉芳銘指出，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鉛於香草植物及香辛植物類限量為0.3 mg/kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定，總計800公斤全數退運或銷毀。