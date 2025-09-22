ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健保住院自付額「單次上限擬增至5.7萬」　預計明年元旦上路

▲中央健保署,健保署。（圖／ETtoday資料照）

▲中央健保署。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

衛福部近期預告訂定「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，將調高健保住院自付額上限，預計明年元旦上路。健保署表示，單次住院增加到5.7萬元，全年累計增為9.4萬元，該草案預告期60天，初估影響萬人，但不會影響經濟弱勢和重大傷病。

因應每年平均國民所得調整，衛福部研擬未來「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限從5.1萬元調高到5.7萬元，全年累計住院自行負擔最高額從8.6萬元調升到9.4萬元。

衛福部社會保險代理司長陳真慧指出，新制每次住院自行負擔費用上限提高6000元，全年累計住院自行負擔上限提高8000元，推估影響1.1萬人，這部分健保增加部分負擔金額為6,093萬元。

陳真慧說，適用範圍為保險對象在「急性病房住院30天以下」或在「慢性病房住院180天以下」，依健保法第47條規定，應自行負擔醫療費用為限，這部分不包含健保法規定不予給付項目。

而在重大傷病、低收入戶等弱勢對象，陳真慧說，現行法定免部分負擔的對象、有其他單位補助的低收入戶等弱勢對象，都不受住院自付額上限新制影響。

關鍵字： 健保署 住院自付額

