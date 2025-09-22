ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

建中黑砂糖刨冰、以利泡泡冰抽檢違規　北市揪9件飲冰品不合格

台北市政府衛生局114年飲料及冰品第3波抽驗不符合規定。（圖／台北市衛生局提供）

▲知名老店「建中黑砂糖刨冰」的愛玉檢出己二烯酸。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布114年第3波散裝飲冰品及配料抽驗結果，多家知名店家都查獲違規，包括「一沐日」、「建中黑砂糖刨冰」、「李記紅茶冰」和「以利泡泡冰」等，皆已由衛生局裁罰3萬元。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，此次抽驗104件飲冰品，包含冰品、食用冰塊、飲料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7）及蘆薈素、β硝基丙酸等，其中27件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有8件產品不符規定，針對不符規定業者，已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台北市政府衛生局114年飲料及冰品第3波抽驗不符合規定。（圖／台北市衛生局提供）

▲以利泡泡冰的草莓泡泡冰檢出腸桿菌科超標。

一沐日（吉林南京店）的冰油切蕎麥茶檢出腸桿菌科30CFU/mL（標準：10CFU/mL）；建中黑砂糖刨冰的愛玉檢出己二烯酸0.88g/kg（標準：不得檢出）；李記紅茶冰的「甘蔗青茶」檢出腸桿菌科：1.6x10^4 CFU/mL（標準：10CFU/mL）；甘蔗媽媽南京三民店的「茉莉綠茶」檢出腸桿菌科4.8x10^2CFU/mL；以利泡泡冰的「草莓泡泡冰」檢出腸桿菌科30CFU/g（標準：10CFU/mL）。

林冠蓁說，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限，另己二烯酸是一種常見的防腐劑，可抑制食品中黴菌及酵母菌生長，以延長保存期限，但亦不可隨意添加於食物中或過量使用。

台北市政府衛生局114年飲料及冰品第3波抽驗不符合規定。（圖／台北市衛生局提供）

▲甘蔗媽媽的「茉莉綠茶」檢出腸桿菌科超標。

臺北市政府衛生局114年飲料及冰品第3波抽驗不符合規定名冊。（圖／衛生局提供）

▲北市衛生局114年飲料及冰品第3波抽驗不符合規定名冊。※點圖可放大

