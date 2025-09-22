「慧上癮、食芋堂」都出包　北市抽驗中秋食品5件違規

▲慧上癮的「豆漿核桃牛軋糖」標示不符規定。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布114年中秋節應景食品抽驗不合格產品，知名店家「慧上癮」、「食芋堂」皆有違規。其中慧上癮的「豆漿核桃牛軋糖」標示不符規定，遭衛生局開罰3萬元；食芋堂則是有「芋香太陽餅、芋鬆參Q餅、芋光寶盒」標示不符規定，遭衛生局開罰8萬。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，稽查人員至北市月餅製造業、糕餅店、烘焙專賣店、食品材料行、傳統市場、超商、超市、量販店及餐飲店家等處所執行中秋節相關產品及應景食品抽驗，總計抽驗103件，檢驗結果1件產品檢驗結果不符規定，另4件產品標示不符規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

違規產品包括「慧上癮」的豆漿核桃牛軋糖成份「麥芽糖」及「豆漿粉」為二種以上混合物，未依其含量多寡由高至低分別標示、未標示原產地(國)以及內容物含有「麥芽糖」、豆漿粉」、「奶油」及「蛋白霜」，但未於外包裝標示含有致過敏性內容物「含麩質之穀物及其製品」、「大豆及其製品」、「牛奶、羊奶及其製品」及「蛋及其製品」之顯著醒語資訊。

▲「食芋堂」的產品標示違規。

「食芋堂」的芋香太陽餅違規項目為有效日期單獨黏貼以及未標示製造商電話號碼；芋鬆參Q餅為有效日期單獨黏貼、未標示製造商電話號碼、外包裝標示「含蛋及其製品」，但查案內成分無蛋及其製品。

芋光寶盒則是外包裝自願性標示成分「布丁」疑為2種以上混合物，但未依成分展開標示，還有外包裝自願性標示「含大豆、堅果及其製品」之警語，但案內成分無大豆及其製品。

另還有一件家福股份有限公司台北天母分公司的「產銷履歷白蝦仁」檢出西氟沙星0.03ppm（標準：不得檢出），負責廠商為台中市的丞霖國際有限公司，已移請地方衛生局處理。

▲「產銷履歷白蝦仁」檢出西氟沙星。