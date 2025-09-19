害命醫丁斌煌交保　北市衛生局緊急約談、調閱懲戒紀錄

▲丁斌煌被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市發生醫美診所手術命案，一名男性接受「陰莖增大術」之後在診間突然暴斃，執刀醫師丁斌煌被依業務過失致死罪移送台北地檢署，最後以20萬元交保今日凌晨離開。北市衛生局今（19）日表示，已經緊急聯絡該醫師要求到案約談，另一方面正在調閱該醫師相關醫師懲戒紀錄。

北市中山區錦州街安和美診所17日替一名男性做陰莖增大術，該診所和執刀醫師丁斌煌被爆多次違規，然後再改名營業。

台北市衛生局醫事科吳岱穎科長今日表示，由於該案件較為複雜，除醫療事故、糾紛由司法檢調處理，衛生局另一方面也要約談醫師，釐清其行政管理責任，包含病歷紀錄、廣告等問題，今日已經展開聯繫，是否到案仍未知。另一方面，則會進行調閱卷宗，包含109年以前比較久遠的行政裁罰案件或者是過去醫懲會相關懲處紀錄等，一併釐清。

吳岱穎昨日表示，若經醫懲會決議廢止醫師證書，衛生局會依據《醫師法》29-2條規定「廢止醫師證書，由中央主管機關處罰之。」移請中央辦理。

吳岱穎昨指出，該案件目前檢調已介入調查，經查衛福部醫事管理系統，丁炳○醫師更名為丁立○，後更名為丁斌○，曾服務或擔任負責人的診所，歷次為「必○診所、性○診所、亞○醫美外科診所及安○美醫美外科診所」。該醫師於109至114年間，因違反醫師法及醫療法，裁罰案件共7件，金額共計27萬元。

丁斌煌違反《醫師法》及《醫療法》案件如下：

1、109年違反醫療法第12條第3項規定，不符醫療機構設置條件，裁罰2萬元整。

2、110年分別違反醫師法第12條規定，未依規定製作病歷，裁罰2萬元整；違反醫療法第86條規定，不得刊登優惠醫療廣告，裁罰10萬元整；違反醫療法第12條第3項，不符醫療機構設置條件，裁罰2萬元整。

3、111年違反特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法第29條暨醫療法第62條第2項，未經本局核准即執行特定美容醫學手術項目，裁罰5萬元整。

4、113年分別違反醫師法第12條，未依規定製作病歷，裁罰4萬元整；違反醫師法第8條之2，未依規定支援報備，裁罰2萬元整。