台近視率逼近9成！國健署推眼科醫入幼兒園篩檢「搶黃金期介入」

衛福部統計台灣高三學生近視盛行率逼近9成，有鑒於近視從幼兒園階段就開始隨年齡快速攀升，國民健康署114學年度啟動「學齡前兒童視力篩檢」試辦計畫，由專業眼科醫師進入參與試辦縣市的幼兒園，為大班兒童進行散瞳屈光度數檢查，第一年目標篩檢6萬名大班兒童，希望透過早期篩檢，搶在黃金關鍵期進行介入。

國際近視研究學會2023年資料顯示，全球近視人口約占30%；台灣近視率高於全球平均，是近視問題最嚴重的國家之一。根據衛福部以往調查發現，幼兒園大班近視盛行率9%，國小ㄧ年級增加至19.8%，呈現倍數上升，至國小六年級近視率已上升至70.6%，高三時期則來到87.2%。

「學齡前為近視防治最關鍵時期」國健署長沈靜芬表示，學齡前兒童一旦發生近視，如果不做任何介入，每年會有將近100度的度數增加，大幅增加高度近視，以及未來發生白內障、青光眼、黃斑部病變，甚至視網膜剝離以及失明風險。

視力表1.0並不代表沒有近視風險。台大兒童醫院小兒眼科主任蔡紫薰表示，現在國際上有「近視前期」的觀念，即便孩子的視力1.0，但遠視儲備只剩下75度，代表就是快要近視的危險警訊，可能再過幾個月或者再過一年就會發生近視，可以趁此儘早介入做預防性治療、生活習慣調整。

沈靜芬說明，國健署114學年度推動「學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」，由專業眼科醫師進入幼兒園，全面針對幼兒園大班兒童提供斜弱視篩檢及散瞳屈光度數檢查，如有發現異常，則提供後續追蹤管理，希望藉此精準掌握孩子視力狀況，並提早預防近視或控制度數增加。

目前包括桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、屏東縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣等12個縣市表達參與試辦意願，並進入試辦計畫書審查程序。沈靜芬表示，預計10月初即可陸續提供大班學齡前兒童散瞳篩檢，以目前大班學童約17萬人，首年目標希望6萬名以上大班兒童受檢。

國健署也提醒，因散瞳檢查會造孩子短暫畏光不適，建議家長在檢查當天幫孩子準備及攜帶遮陽的帽子、太陽眼鏡，避免陽光造成孩子畏光不適。