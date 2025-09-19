台大名醫揭兒車禍重傷救回過往　盼招募外科住院醫「搶救摯愛」

▲台大外科部主任陳晉興盼招募優秀人才作為外科住院醫師。（圖／翻攝自YouTube）

記者洪巧藍／台北報導

「第一眼看到他，整個頭全部都是血。」台大外科部主任陳晉興是國內知名肺癌權威，5年前面臨自己兒子重大車禍，送到醫院的路途內心倍感煎熬，也更深深感受醫師們每天拯救的是別人生命中的摯愛。後來陳晉興擔任外科部主任，更堅定心中信念，「我就是要訓練出這種，可以讓別人託付生命、術德兼備的好醫生。」

國內醫療環境辛苦，不少年輕醫師不願投入急重症科別，「內外婦兒急」五大皆空現象發生已久，每年住院醫師招募情況也成為各科別是否熱門的觀察重點。台大醫院外科部今年是第3度發表住院醫師招募影片，不同以往介紹外科部醫師在做些什麼，這次主題定為「搶救摯愛」，改講述發生在陳晉興與醫療同仁身上的故事。

陳晉興的兒子陳昭仰19歲時在去學校的路上發生嚴重車禍，陳晉興回想當時接到通知，自己本身是外科醫師還當過創傷醫學部主任，深知車禍的嚴重性，騎機車被撞更是可怕，但他只能等待，這段期間無法做任何事，過程中很是煎熬。

好不容易陳昭仰被送到醫院，滿頭鮮血、繃帶纏滿頭部，肩膀上露出媽媽生日的刺青。不知是不是為了緩和緊張氣氛，陳昭仰知道自己身體被劃傷處很靠近刺青，對媽媽說「欸，媽你幫我看一下我的刺青」，結果讓媽媽淚灑當場。

陳晉興說，他只能安慰妻子，「還好，還活著就好，活著就有希望。」這段經歷也讓他更深刻體會，醫師搶救的不只是病人，而是他人生命中的摯愛。所以當陳晉興接下台大外科部主任一職，他知道自己就是要訓練出這種「可以讓別人託付生命的好醫生、一個術德兼備的好的外科醫生」。

▲陳晉興分享自己兒子重傷車禍，在台大醫院獲得救治的經過。（圖／翻攝自YouTube）

現為台大醫學系學生葉亮均，在5歲時因流感引發心肌炎併發心衰竭，當時被送到台大兒童醫院緊急裝上葉克膜搶救，由黃書健醫師執行開心手術才保住性命，也因此，她從小立志當醫師，「外科給了我第二個生命，如果沒有外科，可能在5歲那年就離開，這個世界上就沒有我的影子了。」

葉亮均表示，既然自己這麼幸運，有資源走到台大醫學系，或許可以嘗試承擔更不一樣的責任，對自己多抱一些期待，成為一個感覺在發光的人。

陳晉興表示，台大醫院外科部住院醫師招募情況其實不差，僅有2023年第一次招募時一度沒有滿招，後來也招滿，至今每年都滿招。透過影片是希望能引起大家共鳴，吸引更多有理想、優秀的人才來投入外科，留在醫院裡面救治急重難罕的病患。他說，台大外科最好的環境、最好的設備、最好的老師，會全心投入來訓練這些人才。