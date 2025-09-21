ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

以為是回春！她忽視停經後「1症狀」　一檢查竟是癌症第四期

台中市一名58歲張姓婦人，停經後陰道卻多次出現異常出血，她無視異狀仍開心出遊，直到被旅伴勸說就醫，才發現自己已經罹患第四期子宮內膜癌。（示意圖／翻攝pexels）

▲女姓停經後若還有持續或反覆出血，千萬別掉以輕心。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

台中市一名58歲張姓婦人，退休後積極參與各項活動，享受悠閒生活。然而，她近日發現自己雖然停經，陰道卻多次出現異常出血，還痛到冒冷汗；張婦無視異狀，堅持跟朋友出遊，直到旁人察覺她臉色不對異狀後，才帶她到醫院檢查，最終確認她已罹患第四期子宮內膜癌，擴散至骨盆腔淋巴結、肝臟，5年存活率20到50％。目前張婦選擇動刀搭配化療，持續對抗病魔中。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，張姓婦人生性活潑外向，在退休後經常參加各類社團活動，卻對身體健康沒有警覺。已停經的她忽略多次陰道異常出血症狀，明明下腹痛到冒冷汗，依舊選擇出門遊玩。

葛裕民指出，自己會遭遇這起病例，是因為張婦在出遊過程中，被旅伴發現「臉色很差」，才帶她到亞大附醫就醫。葛裕民透過陰道超音波、子宮內膜切片與子宮鏡檢查，並以子宮內膜搔刮術在張婦子宮內膜採樣後，確認罹患子宮內膜癌，加上影像檢查後發現，張婦的癌細胞已經擴散到骨盆腔淋巴結、肝臟，確認為第四期。

葛裕民指出，相較於子宮內膜癌第一期患者，5年存活率可達90％以上，晚期患者存活率則明顯下降至20到50％。張婦得知此事後驚訝又沮喪，但已決定全力配合醫療建議，並接受手術切除子宮、卵巢、輸卵管，再合併化療藥物，現階段已出院，正持續治療中。

此外，葛裕民還補充說明，子宮內膜癌好發於50歲～70歲女性，但近年來也有年輕化的趨勢。高風險族群則為肥胖、糖尿病、高血壓、未曾生育、長期接受雌激素治療或多囊性卵巢症候群，以及有家族性癌症病史等。

他進一步提醒，女性停經後若仍有出血量過多、天數超長等情形「一定要提高警覺，千萬不要『鐵齒』認為沒有什麼大不了」，因為週期太密集或出血量大，都有可能是子宮內膜息肉、子宮肌瘤、子宮內膜異常增生或子宮內膜癌的徵兆，「只要能早期發現，治癒率都極高！」

