男做陰莖增大術猝死「診所屢改名營業」　衛生局：民眾查不到

記者趙于婷／台北報導

北市中山區錦州街安和美診所17日再爆醫療事故，一名男病患砸40萬元做「陰莖增大術」，在手術結束後死亡。對此，台北市衛生局也證實，診所醫師過去已有7次違規紀錄，但該診所過去因為醫療事故改名，民眾確實沒辦法查到改名紀錄。

▲北市中山區錦州街安和美診所17日再爆醫療事故。（圖／翻攝Google Maps）

男子17日上午9點多到安和美診所進行麻醉，並進行「陰莖增大術」，中午12點多手術結束，隨後在診所度過術後恢復期。沒想到診所人員晚間7點多查看，赫然發現男子已無呼吸心跳，嚇得立即打電話叫救護車。救護人員到場後，發現男子已明顯死亡，因此未送醫。

針對該診所醫療事故，台北市衛生局醫事管理科科長吳岱穎表示，該診所從民國109年到現在總計有7次違規紀錄，總計開罰27萬元，昨天第8度連夜派員前往稽查，再度查獲違反醫療法相關設置標準、病歷製作保存、收費標準、藥品管理，會再依法開罰。

該案件經查診所負責醫師為丁斌煌，診所於102年5月開業，於111年10月遷址到中山區現址。針對診所過去曾發生過多次醫療事故，但在改名後持續營業。吳岱穎說，對於民眾現在可接觸到的資訊來看，確實沒有辦法查到改名紀錄，所以民眾術前務必要仔細諮詢評估。

由於案內民眾於術後死亡，根據《醫療法》108條規定：「醫療機構有下列情事之一者，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處一個月以上一年以下停業處分或廢止其開業執照： 一、屬醫療業務管理之明顯疏失，致造成病患傷亡者。…」

吳岱穎表示，衛生局於當日晚間接獲台北市中山分局中山二派出所員警通報後，即派員前往現場稽查並與警方協同扣查病歷及診所電腦，目前檢調已介入調查，會積極配合辦理，如經查證屬實，會依《醫療法》規定裁處。

