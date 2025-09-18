ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

流感季提前來襲　診所醫1天驗出8例陽性：連我喉嚨都怪怪的

▲屬猴的朋友，本月需要特別留意預防上呼吸道疾病的發生，例如流感、發燒或鼻子過敏等問題。（示意圖／視覺中國CFP）

▲台灣在本周進入流感季，醫師近日在臨床也觀察到病例明顯增加。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

疾管署日前才剛提醒流感季提早報到，診所醫師馬上「體驗」到流感威力。耳鼻喉科醫師李典憲在臉書分享，流感患者最近明顯增加，門診一天下來竟驗出8人A型流感快篩陽性，藥局的克流感等抗病毒藥幾乎開完，夜診結束後，連自己「喉嚨都有點痛痛怪怪的」。

據疾管署統計，上周國內類流感門、急診就醫已超過10萬人次，總數占比達10.9%，逼近流行閾值的11%，預計本周進入流行期，社區流行以A型H1N1為主；相較過去多在10月後進入流行期，近年都提早，原因可能與免疫負債效應有關。

對應疾管署預測，李典憲在臉書粉專「李典憲 耳鼻喉科醫師」寫道，他觀察這波流感疫情，成人以發燒、肌肉痠痛、全身倦怠為主，兒童則比較特別，常見肚子痛、噁心、嘔吐或輕微腹瀉等腸胃道症狀。

李典憲提醒，面對流感疫情，民眾要落實基本防護如勤洗手、外出戴口罩，疫苗更是關鍵防線，無論公費或自費流感疫苗，近期將陸續供貨，建議及早接種，才能有效提升保護力。

針對疫苗，疾管署已宣布，今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將同時自10月1日起開打，流感疫苗在世衛組織（WHO）建議下，將從4價疫苗改為3價疫苗。

李典憲則提到，值得注意的是，今年台灣有新選擇「鼻噴式流感疫苗」，適用於2至17歲的兒少，可提供長達12個月的保護力，對於害怕注射的孩子特別友善，相信將有助提升整體接種率。

流感季提前來襲　診所醫1天驗出8例陽性：連我喉嚨都怪怪的

