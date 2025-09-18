ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

50歲男動陰莖增大術死亡　衛生局證實「診所7次違規」不排除停業

記者趙于婷／台北報導

北市中山區錦州街安和美診所17日再爆醫療事故，50歲男病患砸40萬元做「陰莖增大術」，不料疑似麻醉不當，在手術結束後失去呼吸心跳。對此，台北市衛生局也證實，診所醫師過去已有七次違規紀錄，累計開罰新台幣27萬元，昨第八度前往稽查，又發現多項缺失，不排除處以停業處分。

▲▼丁斌煌開設的安和美整形診所鬧出人命。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲丁斌煌開設的安和美診所。（圖／記者鄭毓齡攝）

男子17日上午9點多到安和美診所進行麻醉，並進行「陰莖增大術」，中午12點多手術結束，隨後在診所度過術後恢復期。沒想到，診所人員晚間7點多查看，才赫然發現男子已無呼吸心跳，嚇得立即打電話叫救護車。救護人員到場後，發現男子已明顯死亡，因此未送醫。

針對該診所醫療事故，台北市衛生局醫事管理科科長吳岱穎表示，該診所從民國109年到現在總計有7次違規紀錄，總計開罰27萬，昨天第8度連夜派員前往稽查，再度查獲違反醫療法相關設置標準、病歷製作保存、收費標準、藥品管理，會再依法開罰。

至於該診所屢屢違規，為何還能繼續執業？吳岱穎說，他們過去的醫療糾紛已進入民、刑事程序，衛生局主要是只針對違反醫療法部分進行行政裁處，不過該診所已是累犯，接下來不排除處以停業處分。

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

關鍵字： 安和美診所 診所 醫美

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

