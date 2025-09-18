男陰莖增大「術後無監測」猝死　醫界：執刀醫多次改名鑽漏洞

▲涉案診所曾傳多起醫療糾紛，招牌上已不見名稱，只剩「舊雨新知，四海一家」。（圖／翻攝Google Maps）

北市驚傳45歲男性在醫美診所接受「陰莖增大術」，疑麻醉不當，於術後死亡，執刀醫師為丁斌煌（原名丁立文、丁秉煌）。對此，有醫師指出，聽到姓「丁」馬上知道是哪位，他出事多次，且數度改名，敦促衛生機關加強防堵爭議醫師用改名「借屍還魂」，也提醒民眾注意醫療院所有無完善的術後監測系統。

台北榮總胸腔心臟麻醉科主任丁乾坤表示，此案死因尚難斷定是否與麻醉或手術本身有關，但從相關消息看來，術後監測可能有不小問題。

據報導，該患者上午9時許開刀，約中午12時結束，卻疑似未進入合格恢復室，且無人持續觀察，直到晚間7時才查看，結果病人已無呼吸及心跳。

丁乾坤強調，麻醉風險不只存在於手術中，術後也可能出現呼吸道阻塞、血壓或心跳異常、再出血、心肌梗塞或中風，所以必須有恢復室，透過心電圖、血氧與血壓監測等設備掌握病人恢復情形，並由護理師觀察，確認呼吸、循環穩定，及藥效退去等狀況，大型醫院也多要求先經恢復室再轉病房。

對於此案麻醉種類與術式細節，丁乾坤說，目前尚未釐清，仍需進一步調查，而涉案醫師過去有多起爭議，是否構成本案因果也難判定，但術後監控不足，勢必會帶來高風險。

台灣美容外科醫學會理事長林孟羲則說，陰莖增大雖屬醫美範疇，但執刀醫師須曾接受外科專業訓練，並搭配合格麻醉與嚴謹監測，否則風險極高，而該患者在術後休息階段死亡，疑與麻醉劑量控制或監測不足有關。

林孟羲解釋，部分病人因體重或藥量關係，可能術後看似逐漸恢復清醒，但藥效可能再釋放，此恐導致呼吸抑制，甚至死亡，故恢復期的觀察至關重要；此外，報導指出該診所環境凌亂，且設備不足，反映出此醫師對醫療品質不重視，也呼籲民眾勿因低價或廣告等誘惑而輕忽安全。

對於涉案醫師，林孟羲說，一聽到出事醫師姓丁，馬上知道是哪位，「他爭議多，在醫界『很有名』」，而站在醫學會立場，對於某些反覆出現可避免的糾紛、卻未遭淘汰的醫師，醫界應採取更果斷的態度，例如由主管機關將其執照吊銷，以維醫界名譽，也確保民眾安全。

林孟羲提醒，民眾對於改名太多的醫師要多注意，因部分醫師頻繁出事，才透過改名或更換診所迴避監管，建議主管關應規範醫師改名次數，並加強公開紀錄，以防問題醫師反覆鑽漏洞。