吃不多還變胖？醫：可能是營養不良 3警訊自我檢視

▲造成肥胖的原因不一定與吃太多有關。（示意圖／Pexels）



文／常春月刊

「肥胖」是現代人的文明病，然而，造成肥胖的原因不一定與吃太多、吃太飽有關，減肥專科暨家醫科醫師楊智雯表示，當「營養不足」時，體重也會失控！

蛋白質是否足夠為首要 補足營養素是關鍵

楊智雯用「人體就像是一台超跑」的生動比喻來說明，人體就像是一台超跑，要有好的表現，需要有良好的車體骨架、引擎、導航、輪胎與螺絲釘。而要讓人體骨架能夠有好的支撐，第一個關鍵就是蛋白質吃的量到底夠不夠；其他常見營養攝取不足的，還有維生素B、維生素C、維生素D以及鎂。

楊智雯舉例，粒線體是提供細胞能量的發電廠，而肉鹼像是導航系統，將脂肪酸帶進粒線體；維生素就好比螺絲釘，當維生素B不足時，粒線體也無法運轉、無法燃燒脂肪，造成脂肪堆積，也因為粒線體無法產生足夠的能量，讓人容易感到疲勞。簡單來說，當人體長期「營養不良」，那怕你是一台「鑲金」的無敵超跑，也會無法啟動、中看不重用！

吃很多仍餓很快 當心是營養不良在作祟

楊智雯醫師分享門診案例：一名在工廠上班的50歲男性主管，因為工作需要大量體力，每天早餐都是飯糰和油條，有時甚至可以吃2至3份，即便如此，還不到午餐時間就會出現飢餓感，血糖也忽高忽低難以控制，更自訴不論吃的份量再多、再豐盛，仍感覺體力不足、精神不濟。經過抽血檢查，果然發現糖化血色素10嚴重超標（一般正常值在4.0-5.6%之間），三酸甘油酯 350（正常值<150mg/dl），體脂肪40%（正常值15%-25%）。

楊智雯解釋，該名個案從早餐開始就攝取大量澱粉，就連午、晚餐也是米飯多、菜肉少的飲食習慣，讓他長期出現多種營養不足的情況：包括蛋白質吃不夠掉肌肉、維生素D缺乏影響肌肉合成、維生素B和肉鹼不足影響脂肪代謝；加上因為感覺疲倦，常常以咖啡、茶取代白開水，過量的咖啡因又影響鐵質吸收，使得肌肉缺氧而更無力，造成血糖和體脂肪直線上升。

楊智雯請患者做最基本的飲食調整，自從透過211餐盤飲食法，逐步降低澱粉進食量並開始大量攝取蛋白質與青菜，一個月後回診就明顯發現患者氣色變好，體重也掉了5公斤。

因「營養不足」導致的肥胖如何判斷？

楊智雯提供3大症狀：

1、在同樣工作壓力下，疲憊感加重、焦慮情緒增加。

2、吃完一餐後，餐間容易餓，特別想吃甜食。

3、跟周遭親友相比，較為怕冷，尤其又以女性感受最明顯。

楊智雯強調，營養素不足雖然短期內不會影響身體機能，但長期忽視不僅可能導致肥胖問題，還會引發出心血管疾病、肌少症、荷爾蒙代謝等一系列異常狀況。與其等「超跑」故障才求救，不如盡早重視均衡飲食，讓身體保持最佳狀態。

