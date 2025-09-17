ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

經期腰痠、頭痛又肚痛　中醫推「舒緩3步驟」

月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲女性常見經痛問題。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多女性在生理期間，除了腹痛，還會出現頭痛、情緒起伏、腰痠背痛等不適。對此，醫師建議，女性可以透過「瑜珈、茶飲和穴位按摩」來舒緩。

在瑜珈動作上，「仰臥束腳式」就是一個非常適合經期的靜態瑜珈動作，只需要仰躺在瑜珈墊上，雙腳腳底相貼、膝蓋自然打開、手心向上，讓骨盆與腹部充分放鬆。

中醫師王俞寧指出，此動作能促進骨盆區血液循環，減少子宮收縮造成的疼痛，可以在薦椎下方墊上瑜珈枕或毛毯，讓身體更放鬆，停留5至10分鐘，搭配深呼吸，效果更好。

舒緩經痛方式。（圖／馬光中醫提供）

▲「仰臥束腳式」能促進骨盆區血液循環。（圖／馬光中醫提供，下同）

而在茶飲方面，建議可製作「玫瑰桂圓茶」，製作方式只需要玫瑰花3朵、桂圓肉5顆，將上述食材加入350cc熱水中沖泡，即可飲用。

王俞寧說，玫瑰有疏肝解鬱、活血調經的作用，桂圓則能補心脾、養血安神，兩者相加，既有芳香療癒的儀式感，也有實際驅寒暖宮的功效，建議月經來的前三天，每日早晚各飲用一杯，身心都能獲得安慰，但若有經血過量、燥熱體質者，可減量飲用或諮詢專業中醫師調整配方。

另外，也可以適度按壓「關元穴」，王俞寧表示，這是重要的補腎與固本要穴，有助於溫陽祛寒、強壯腹部與子宮，是經期護理的關鍵穴道，穴位位於肚臍下方四橫指寬（三寸）位置，用指腹輕輕按摩約30下，建議每天可以做2~3次，除了女性，男性若有手腳冰冷、容易疲倦，也可以按壓這個穴位，提升元氣。

舒緩經痛方式。（圖／馬光中醫提供）

▲舒緩經痛三步驟。
 

關鍵字： 經痛 舒緩經痛 中醫健康

