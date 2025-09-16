流感疫情提早「本周進入流行期」　單周就醫破10萬人次

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

流感疫情提早報到！疾病管制署最新監測顯示，上周流感門急診就醫突破10萬人次，已經逼近流行閾值。副署長曾淑慧表示， 預期本周就會進入流行期，提醒高風險民眾務必趕在10月1日公費流感及新冠疫苗開打時，就按時接種「左流右新」，才能及早獲得足夠保護力。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周國內類流感門、急診就診人次共計10萬909人次，近期疫情呈現上升趨勢，且門急診就診病例百分比已經達到10.9%，逼近流行閾值的11%，各項監測的顯示疫情在本周就會正式進入流行期。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。

疾管署副署長曾淑慧分析，2022至2023年流感季是於第35周超過流行閾值，而今年預估是第38周，相對於往年多在10月後進入流行期，近幾年的確都較提早，與新冠疫情之前的狀況，已經不大相同，背後原因可能與免疫負債效應有關聯。至於新冠疫情近期則持續處於低點波動；近4周本土及境外移入個案檢出變異株均以NB.1.8.1為多。

疾管署規劃今年秋冬公費流感疫苗與新冠疫苗同時在10月1日起分兩階段開打，兩者都有和往年不同的地方，流感疫苗在世衛組織建議下從四價疫苗改採三價疫苗；新冠疫苗則不再全民接種，改採風險導向限縮10類對象接種，提供疫苗分為莫德納LP.8.1和Novavax JN.1。

曾淑慧表示，新冠疫苗改風險導向策略，主要是因為新冠疫情流行病學改變，引發重症、死亡機率已經大幅下降，另因為過去幾年民眾感染新冠、接種疫苗，族群免疫力已經大幅提升，也讓低風險民眾接種疫苗效益降低。但是新冠疫苗對於高風險民眾來說仍然很重要，提醒符合資格者今年可以同時接種流感、新冠疫苗在不同手臂。

而在此之前，流感疫情會先進入流行，疾管署提醒，民眾還是要多注意手部衛生、呼吸道禮節，有呼吸道症狀或者到公共場所還是盡量戴上口罩。