免打針也能抗流感！醫師來解讀「鼻噴式流感疫苗」 保護力多高、適用族群有哪些？

記者萬玟伶／綜合報導

隨著新學期開始，校園人潮聚集，流感威脅再度升溫。不同於以往僅在冬季盛行的印象，近年來流感已逐漸呈現「全年化」趨勢，即使夏季也可能出現感染潮，讓家長們對孩子的健康更加憂心。今年起，除了傳統的針劑疫苗，台灣首次引進了「鼻噴式流感疫苗」，為怕打針的族群提供全新、無痛的防護選擇。

台大醫院小兒部感染科呂俊毅醫師指出，疫情後許多病毒的流行模式皆變得不再典型。「過去流感大多集中在冬季，但如今全年都有病例，甚至出現非典型高峰，像是夏季。」開學後的群聚生活，更容易讓病毒在校園內快速傳播，進一步帶回家裡，對家中長輩或嬰幼兒都可能造成威脅。他提醒，兒童與青少年不僅是校園的高風險族群，更是傳染鏈中的重要環節，因此加強防護格外重要。

「與傳統針劑疫苗相比，鼻噴式流感疫苗模擬病毒經由呼吸道入侵的途徑，以更貼近自然感染的方式，激發身體對抗流感病毒的『三重免疫反應』。」呂俊毅醫師解釋，傳統注射疫苗主要刺激血液中的IgG抗體，而鼻噴式疫苗則能同時誘發鼻腔黏膜的IgA、血液中的IgG與細胞免疫反應，達到更完整的保護。不僅能在黏膜層形成第一道防線，阻斷病毒入侵，也能啟動T細胞、吞噬細胞等免疫機制，提升整體保護效益。

呂俊毅醫師指出，根據臨床研究顯示，鼻噴式疫苗的保護力約有5至8成，在部分研究中表現優於傳統針劑型流感疫苗約20%～50%，其防護效果也有可能持續超過6個月，更符合當前流感全年化的需求。對於害怕打針的孩子來說，鼻噴式劑型無痛且方便，更能有助於提高疫苗覆蓋率，減少群聚感染的風險。

鼻噴式流感疫苗預計於今年10月中旬開放施打，適用對象為2～17歲兒童及青少年，經醫師評估後可自費接種。對於家長最關心的疑問，呂俊毅醫師也逐一解答：

打完噴嚏會不會影響效力？

「不需擔心。疫苗噴入鼻腔後，病毒已接觸到黏膜並開始作用，即使打噴嚏，也不會完全排出，因此無需重複接種。」

鼻塞或感冒時能接種嗎？

「若僅是輕微感冒或流鼻水，仍可接種。但若症狀中重度，應待康復後再施打，以確保效果。」

此外，如果對疫苗任何成分曾有嚴重過敏反應，或目前為免疫功能嚴重缺損者、急性或慢性白血病、淋巴瘤、有症狀的HIV感染、細胞免疫缺陷、正在使用高劑量皮質類固醇、或有雷氏症候群與同時使用阿斯匹靈(aspirin)或水楊酸類藥物，以及免疫抑制療法等具有臨床免疫缺陷的兒童和青少年，也皆不建議接種。呂俊毅醫師提醒，「此疫苗屬減毒活性病毒，雖安全性佳，但對免疫不全族群仍有風險。」

除了臨床上的防護效果，鼻噴式疫苗更具公共衛生層面的意義。呂俊毅醫師指出，國外早已行之有年，經驗顯示確實能提升兒少族群的接種率。由於無痛、便利的特性，不僅能幫助家長減少孩子抗拒接種的壓力，也有助於提升校園及社區的群體免疫力。

「流感並不是單純的『小感冒』。」呂俊毅醫師嚴正提醒，兒童罹患流感後，不僅可能引發肺炎、呼吸衰竭，甚至腦炎等重症，部分案例更發生於原本健康、無高風險因子的孩童，令人遺憾。透過疫苗預防，仍是最有效的手段。

鼻噴式疫苗的引進，也象徵台灣流感防護進入新的里程碑。對怕打針的孩童來說，這是一個更貼近需求的選項，也讓更多家庭能放心迎接新學期的到來。醫界呼籲，照顧孩子課業之餘，更應重視他們的健康，把握今年新增的疫苗選擇，為孩子和全家人打造更全面的防護網。