推動三高防治888計畫　北榮桃園分院守護市民健康

▲北榮桃園分院守護市民健康，推動三高防治888計畫。（圖／桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院14日表示，臺灣自2025年正式邁入超高齡化社會，隨著飲食精緻化與生活作息改變，慢性疾病呈現年輕化的趨勢，其中高血壓、高血糖及高血脂等「三高」問題，不僅影響生活品質，更是引發心血管疾病、腎臟病等重大疾病的重要危險因子。

衛福部自去年起推動「三高防治888計畫」，設定至2030年達成三大目標：「八成病友納入照護網、八成病友接受生活習慣諮詢、八成病友病情獲得控制」，積極守護國人健康。

為此，該院與桃園市政府衛生局攜手合作，推動「社區整合性預防保健篩檢服務計畫」。院方定期深入各社區活動中心，辦理巡迴成人健檢與癌症篩檢服務，內容包括血壓與空腹血糖檢測、血脂與肝腎功能檢驗，以及大腸癌與乳癌篩檢等，今年度更新增尿酸檢測及人類乳突病毒(HPV)篩檢，並結合里長及志工的協助，打造便利、親切且貼近民眾生活的健康守護網。

除了大型篩檢活動外，該院社區醫學部也持續走入基層、深耕社區，於里長辦公室、社區發展協會等地提供免費量測血壓、血糖的服務，並舉辦社區衛教講座。講座內容涵蓋「722高血壓防治」、運動習慣、戒菸及控糖技巧等，透過淺顯易懂的方式，幫助民眾建立正確健康觀念，從日常生活中落實「預防醫學」。

參與篩檢的民眾普遍表示，能在自家社區就近接受檢查十分便利，也更願意持續追蹤自己的健康數據。一位居民分享：「以前覺得健檢麻煩，但現在有醫院團隊直接到社區，不僅方便，醫師還會提醒生活習慣，讓我更有動力控制飲食和運動。」