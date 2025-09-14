ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

賴清德稱公立醫護加薪最高11%　衛福部：已追溯到今年1月

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣醫護人力吃緊。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

總統賴清德昨（13日）表示，今年已替公立醫院醫護與醫事人員加薪7%到11%，但遭到基層批評「此波加薪無感」。對此，衛福部今表示，公立醫院醫事人員本俸於今年配合整體公務人員調薪已調增3%，專業加給部分，行政院於今年4月22日核定調增7%～11%，於5月1日實施並追溯自今年1月。

賴清德昨天出席「台北市醫師公會新會館啟用典禮暨八十週年慶公益藝術展」指出，最近替公立醫院的醫療人員提高加給7％至11％，包括醫師、護理師、醫檢師、放射師等，都給他提高加給，健保點值也增加至0.95以上，就是希望醫院或診所也能適度地幫醫護人員加薪，才有辦法改善醫界的工作條件，解決人力不足問題。

不過台灣護師醫療產業工會認為「加薪無感」，政府今年替公立醫院醫護加薪，並沒有反應到護理師執業率，去年12月護理師執業率為62.7%，今年8月僅62%。

衛福部表示，公務人員的薪資結構有本俸、專業加給及獎勵金，歷年來公務人員的調薪主要是調整本俸，並未調整專業加給，而公立醫院醫事人員本俸於今年配合整體公務人員調薪已調增3%，專業加給部分，行政院於今年4月22日核定調增7-11%，於5月1日實施並追溯自今年1月。

衛福部表示，於114年1月1日起，將醫事人員的專業加給調整與其他各級政府機關（非公立醫院醫事人員）業加給成一致，不再有差異，調整情形包括師一級調增7.5%、師二級調增7.8%、師三級調增11.5%。

衛福部醫福會表示，經過全體26家部屬醫院努力，護理人員離職率已由111年13.19%下降至113年10.45%，未來將持續優化院內護理人員的執業環境與勞動條件。

關鍵字： 醫護人力 醫護 加薪

