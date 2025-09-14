民團質疑「加味加熱菸」違法放行　莊人祥：還在討論階段

▲國健署宣布1家加熱菸業者完成上市前文件核定。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

國健署宣布1家加熱菸業者完成上市前文件核定，相關品項最快10月11日就能合法販售。但拒菸團體怒批國健署遲未公告菸品禁止添加物，竟先違法放行加味加熱菸。對此，衛福部次長莊人祥今回應，加味菸還在持續收集意見和討論，訂了之後還要能夠檢驗，這部分還需要相關配套措施。

國健署日前通過2家業者14品項加熱菸審查，12日進一步宣布其中1家業者完成上市前文件核定，總計有8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）於10月11日生效。只要業者時程上可配合，最快10月11日起加熱菸就可以在市面上販售。另有1家業者6品項仍待資料完備及確認，尚未核定。

該業者加熱菸核可上市消息一出，引發台灣拒菸聯盟等多個團體怒批，舉意即連所有「加味加熱菸」也全放行，已公然違背《菸害防制法》第10條立法目的全面禁止所有加味菸；且國健署遲遲未能公告菸品禁止使用之添加物列表，亦有行政怠惰、變相「維護」加味加熱菸菸草業者進入我國市場之疑慮。

莊人祥今上午出席活動受訪時回應，加味菸相關法規還在草案階段，預告收到好幾萬筆意見，國健署希望能更謹慎公告和檢驗，這部分討論需要時間，如果未來加味菸公告確定，加熱菸和紙菸是一起適用。

莊人祥說，菸品本來就不應該宣稱有調味，但如果加味菸規定只有宣告，但沒辦法檢驗，這也會是一個問題，所以這部分還在持續收集意見，訂了之後還要能夠檢驗出來，需要相關配套措施。