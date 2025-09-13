加熱菸10月中上市　海外攜帶「非核准品項」回台最高罰500萬

▲國內核准之加熱菸將於10月上市。（示意圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國健署昨日宣布有1家加熱菸業者完成上市前文件核定，總計8品項菸草柱及其3款組合元件（載具），最快10月11日就能合法販售。這也意味加熱菸在國內上市之後，民眾赴海外可以購買通過核准的「同品項」加熱菸回台，國健署今（13）日強調，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不得攜帶入境，違者最高可處500萬元罰鍰。

國健署日前「有條件通過」2家業者14品項加熱菸審查，但實際上市之前還需要經過核定，其中1家業者在昨日完成上市前文件核定，總計有8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）於10月11日生效，另有1家業者6品項仍待資料完備及確認，尚未核定。

國健署菸害防制組組長羅素英說明，實際上市時間仍須依業者備妥包裝標示、稅捐等法定程序而定。也就是說，只要時程上可配合，最快10月11日起加熱菸就可以在市面上販售。

國內在先前就有不少民眾從海外攜帶加熱菸入境遭罰，依據國健署規範，通過核定的8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）在實際上市之後，民眾也可以從海外攜帶回台。

羅素英強調，國人務必注意，未經國內核准通過的加熱菸及其組合元件，仍不得攜帶入境，違者將處5萬元至500萬元罰鍰。至於入境數量規範，仍需與財政部協調，待確認後會對外說明。

▲入境攜帶物品要注意相關規定以免受罰。（示意圖／桃機提供）



國健署也重申，未來加熱菸上市後，將透過中央與地方政府合作執行稽查專案，包含源頭管理、販售通路（包含禁止販賣給孕婦及未滿20歲之青少年）、加強取締青少年違法使用加熱菸等，強化保護兒少，並採取神秘客等方式監測業者落實情況，定期公布查獲的違規案件。

國健署提醒，任何型式的菸品皆有害，國健署提供多元戒菸服務，全台約2,700家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局），提供專業戒菸服務，也可撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363，或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過電話及網路的便利性與隱密性，結合專業諮商及心理支持，由專業諮詢人員協助量身打造個人戒菸計畫，並提供戒菸相關資訊，陪伴早日擺脫菸癮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！