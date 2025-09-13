最新研究「這睡姿」助大腦排毒！專家：可預防記憶力衰退

▲專家指出側睡是有利於大腦健康的最佳睡姿。（示意圖／Pixabay）

最新研究指出，睡眠姿勢不僅影響休息品質，更可能對長期記憶力與大腦健康產生深遠影響。專家表示，「側睡」相較仰睡與趴睡，更有助於大腦清除有害物質，進而降低認知退化風險，成為保護記憶的最佳睡姿選擇。

專注於腦部健康的補充品品牌Cosmic Nootropic執行長福姆琴科夫（Lev Fomchenkov）表示，關鍵在於一個鮮為人知的生理系統——腦部淋巴循環系統（glymphatic system）。這個系統就像夜間清潔隊，專門在睡眠時透過腦脊髓液流動清除腦部代謝廢物，其中包括與阿茲海默症相關的β澱粉樣蛋白與tau蛋白。

福姆琴科夫解釋，在睡眠期間，腦細胞之間的空隙會擴大約60％，讓腦脊髓液更容易流通，有效將這些潛在有害蛋白質沖刷排出。而側睡姿勢不僅不會壓迫腦部，更能藉由重力幫助腦脊髓液順暢流動，提升排毒效率。

相較之下，仰睡可能壓迫部分腦區，趴睡則可能影響脊椎排列，進一步限制液體流動，干擾大腦清潔功能。長期下來，大腦若無法順利清除累積蛋白質，將可能在負責記憶形成與保存的腦區堆積，成為導致失智與認知衰退的潛在因素。

福姆琴科夫形容：「這就像是垃圾沒倒，日積月累最終會造成問題。在大腦中，這些廢物堆積會妨礙神經傳導，進而造成記憶障礙與退化。」

為了幫助民眾調整睡姿、提升大腦排毒效能，專家建議可從以下4點著手：

循序漸進訓練側睡：習慣仰睡或趴睡的人可在背後放枕頭，防止翻身，讓身體逐漸習慣側睡姿勢。

選擇合適枕頭支撐：側睡者應使用高度適中的枕頭，剛好填滿肩膀與脖子間的空隙，避免頭部過高或過低。

膝蓋間加放小枕頭：能幫助維持髖部與脊椎對齊，減少下背壓力，提高側睡舒適度。

挑選適合的床墊軟硬度：側睡者需要床墊能貼合身體曲線，又要有足夠支撐力，避免壓力點與姿勢錯位。

福姆琴科夫提醒，最終目標是「一覺醒來覺得舒適，不應該腰痠背痛」。唯有獲得足夠深層、舒適的睡眠，大腦才能完成夜間必要的清潔工作，維持記憶與認知功能的正常運作。

