台首見機器人帶動「娛樂治療」　專家：結合AI可提升精神照護

▲國外已發展出家庭看護智能機器人，國內正加快腳步，已成功進入職能治療領域。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

機器人逐步進入醫療現場，從發藥、量體溫到外科手術都有應用，並延伸至精神照護領域。國內研究團隊首度嘗試讓機器人介入「娛樂治療」，結果發現真人互動的效果雖仍略勝一籌，但隨著療程推進，患者對機器人的接受度逐漸提升，顯示未來深具應用潛力。

機器人精神照護相關研究由輔仁大學醫學院職能治療系教授施以諾、助理教授吳佳純、國泰醫院精神科職能治療師廖吟凰團隊進行，他表示，研究靈感來自職能治療中的娛樂治療，透過歌唱、遊戲等方式改善情緒，而團隊在疫情前即展開研究，後來碰上安養中心因防疫限制、外人與非必要療程無法進入，此時可降低接觸的機器人展現優勢，成為研究得以在疫情期間持續的重要媒介。

施以諾指出，研究採用Zenbo機器人，成果已陸續發表於國際期刊，其中一項成果是團隊透過量表比較機器人、真人帶動娛樂治療的效果，發現真人因眼神交流、表情與即時回應，可帶給患者更強的「被關心感」，但追蹤時間若拉長至第8週，可見病人對機器人的評價明顯上升，代表正面感受、接受度可隨逐漸適應而提高。

▲施以諾教授展示精神照護研究使用的Zenbo機器人 。（圖／施以諾提供）

此外，研究團隊發現不同族群對於機器人的接受度差異明顯，例如中壯年熟悉3C、AI，更容易接受，而部分高齡者則因文化或習慣等問題，對於機器人介入始終保持距離，對此施以諾強調，科技熟悉度是影響療效的關鍵，而非單純由機器性能決定，未來推動須注意此環節。

施以諾也說，若機器人能結合ChatGPT等大型語言模型，可即時提供衛教、生活建議，甚至有潛力成為優質的紓壓對象，因真人治療師會受限於時段、地點，AI則可隨時回應並保持耐心，而隨著社會對AI陪伴的接受度上升，機器人成為日常支持的可能性也愈高。

不過廖吟凰提醒，若是用於特殊心理健康議題，要注意此類AI軟體的使用安全性，而且也無法完全替代身心照護。

此外，施以諾強調，機器人「愈像人」不一定更好，例如部分身心障礙者可能因過度擬真，在職場上會感受到被取代的焦慮；在外型部分，外觀可愛、設計簡單的機器人，可能比完全擬真更易親近，相關設計應視對象需求調整，而非一味追求擬人化。

施以諾指出，目前國際間機器人用於心理照護的經驗仍有限，但AI聊天軟體快速興起，未來可望藉由對話分析來預警心理危機，並與機器人結合，形成人、機混合照護模式，在高齡社會發揮穩定的精神照護力量。