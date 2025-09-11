衛福部明年加發「7族群生活補助金」！最高1.3萬元　109萬人受惠

▲衛福部外觀。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

行政院訂定「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，並核定衛福部編列新台幣360億元，提供三大弱勢照顧措施。針對低收入戶、中低收入戶及領有身心障礙者生活補助等「7類經濟弱勢族群」加發13個月生活補助金，最高可額外領取1萬3千元。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，為及時照顧經濟弱勢族群，除了原有的補助之外，將自115年1月起至116年1月止，按月加發生活補助金，預計照顧109萬人。

相關族群包括「政府列冊之低收入戶」，每人每月發給1,000元，每人總計可額外領取1萬3,000元；「政府列冊之中低收入戶」，每人每月發給750元，每人總計可額外領取9,750元。

而「其他領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合領取子女生活津貼或子女教育補助者」計5類對象，則是每人每月發給500元，每人總計可額外領取6,500元。

楊雅嵐說，如具有2類資格者從優擇一領取，另為簡政便民，本項加發民眾免申請，由各地方政府檢核符合資格者，政府主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

另外，社家署代理署長周道君也提到，根據主計總處推估，現在國內約有70萬人獨居老人，針對這類族群地方政府會列冊提供關懷服務，如問安、送餐，目前各縣市加起來關懷人數約6.5萬人，其中約1.5萬至1.6萬人已經輔導在家中安裝緊急救援通報設備，未來預計針對弱勢、脆弱長輩，研擬擴大服務。