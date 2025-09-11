吃玉米=明天見？　營養師揭真相：不代表白吃

▲玉米。（示意圖／pixabay）

文／常春月刊

不論水煮還是烤玉米都是許多人的喜愛。不過，有些人吃了玉米後，隔天在廁所發現「黃澄澄的玉米粒」幾乎完整出現，會懷疑是不是根本沒被消化？

富含不溶性膳食纖維的特性

「hint-pot」網站解釋，玉米和米一樣屬於碳水化合物來源，但玉米的膳食纖維含量比白米高很多，尤其是不溶性膳食纖維。這類纖維不溶於水，會在胃腸吸水膨脹，增加飽足感、促進腸道蠕動、幫助排便，還能降低膽固醇、延緩醣分吸收，穩定血糖。

玉米粒的外皮含有大量 纖維素（Cellulose），這是人體無法消化分解的。若咀嚼不充分，外皮會完整排出，看起來像玉米「原封不動」出現在糞便中。但其實粒內的澱粉、蛋白質、維生素與礦物質等營養，早已在消化過程中被吸收。

解方：多咀嚼、充分破壞外皮，幫助釋放營養。

玉米的營養亮點

除了不溶性膳食纖維，玉米還含有：

．維生素 E：強效抗氧化，延緩細胞老化

．維生素 B1：幫助醣類轉化為能量，促進疲勞恢復

．維生素 B2：參與脂肪、蛋白質代謝，維持皮膚、黏膜、頭髮與指甲健康

．鉀：幫助排除體內多餘鈉與水分，減少水腫

．鐵：血液生成所需

．鋅：維持味覺、促進 DNA 與蛋白質合成

營養素多集中在粒底的胚芽部位，處理時建議貼近玉米芯切削，避免浪費。

