從滿臉痘到光滑肌！醫師解析口服A酸「膠囊優勢＋真實案例」安心療程告別痘痘肌

▲皮膚科醫師提醒，痘痘不只是青春期問題，遺傳、荷爾蒙、飲食與壓力都可能是關鍵原因。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

每天照鏡子，看到滿臉的痘痘，是不是覺得超崩潰？其實痘痘的出現不只是「青春期的儀式感」，賀爾蒙分泌失衡、皮脂過度分泌、毛孔阻塞，再加上痤瘡桿菌的助攻，就會讓痘痘爆發得比颱風還快。邱成湦皮膚科蔡依倫醫師提醒，除了外觀困擾，嚴重時還可能留下凹洞、疤痕，甚至影響心情與社交，對注重外貌的人來說壓力可不小。

蔡依倫醫師補充說明：「其實就是有天生的因素，比如爸媽就是痘痘體質，那後天的部分像飲食、睡眠、壓力，也都會影響，但程度因人而異。」很多患者納悶「我都吃得很健康、很早睡，為什麼還是會長？」醫師表示，即使飲食清淡、生活規律，仍然反覆冒痘，這就是基因與體質的影響。另外女性由於經期前後因荷爾蒙波動，往往更容易在下巴、下臉部位爆痘，這也是所謂「成人痘」常見的樣貌。

治療痘痘不是只有擦藥！專科醫師告訴你怎麼做

▲許多人長了痘痘會自行買藥來擦，但皮膚科醫師建議尋求專業醫療協助。（圖／資料照）

很多人一長痘就自行買藥膏狂擦，但蔡依倫醫師表示，輕度痘痘外用A酸、杜鵑花酸或抗生素就能控制；至於中重度痘痘像是結節、囊腫型的，就要靠口服A酸調節藥物來長期處理，才能從根本改善臉部或身體的油脂分泌與發炎狀況。

蔡依倫醫師指出：「早期我們多半把口服A酸放在二線治療，但隨著抗生素抗藥性問題越來越嚴重，國外指引已經調整，不用等到滿臉痘疤才開始，輕微時就能考慮。」她強調，對許多年輕人來說，「社群媒體讓大家更在意外表，有些人長一兩顆就覺得世界崩塌，若能在安全前提下提供有效選擇，何樂而不為？」

新上市口服A酸膠囊，帶來更佳治療體驗

目前新劑型口服A酸，是台灣的創新口服A酸硬膠囊，目前只有皮膚專科醫師才能開立，療程與劑量都會量身打造，讓治療更安心。蔡依倫醫師認為這款新藥優點相當多：「它比較小顆，吞嚥起來輕鬆很多；而且藥物吸收率佳，血液中濃度穩定，臨床效果與原廠藥相當。」對患者來說，代表療效可靠、使用感受更佳。

不過口服A酸確實會出現皮膚、嘴唇乾燥等常見副作用，因此醫師都會在療程前後安排抽血檢查，甚至提醒女性患者要做好避孕計劃。蔡依倫醫師表示，「狀況最常見的就是嘴唇乾，所以護唇膏要準備好。喝水當然好，但還是要靠保濕。」此外，蔡依倫醫師說明，也會抽血檢查血脂變化，「因為這跟油脂代謝有關，如果膽固醇或三酸甘油酯太高，就要減量或停藥。」不過她也安撫患者，「亞洲人所需劑量通常比西方低，因此副作用相對少見」，只要經專業評估＋定期追蹤，即可讓治療效果最大化，風險降到最低。

真實案例分享，半年重拾自信肌！

蔡依倫醫師分享曾有患者因為囊腫型痘痘困擾多年，傳統療法都失敗，改用口服A酸後，半年內痘痘大退燒，生活品質整個回春。醫師笑說，很多患者治療後都會開心分享：「現在終於敢素顏出門了！」她進一步指出：「其實（口服A酸）效率非常高，超過九成的患者都能獲得明顯改善。有些人從學生時代一路治到出社會，經過治療後，求職或社交都更有自信。」不過她同樣提醒，療程需要時間，不能期待「吃兩週就好」，必須持之以恆才看得到穩定成果。

痘痘不只影響外貌，對自信與生活品質更是無形的壓力。隨著新上市口服A酸的出現，讓痘痘患者看到了更多希望。蔡依倫醫師提醒，專業評估、正確療程與安全管理缺一不可，只要搭配專科醫師的專業指導，治療過程就能更安心，離「痘痘退散」的那天也會更近一步。

▲蔡依倫醫師分享患者接受口服A酸治療後，痘痘明顯改善，重拾自信素顏，社交與生活品質大幅提升。