「喝油、放血」3成異膚病友嘗試另類療法　醫破解一次根治迷思

▲▼異位性皮膚炎病友協會朱家瑜名譽理事長表示，及早接受正規治療，有助穩控異膚。（圖／異位性皮膚炎病友協會提供）

▲異位性皮膚炎病友協會朱家瑜名譽理事長表示，及早接受正規治療，有助穩控異膚。（圖／異位性皮膚炎病友協會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

43歲的小琳從小深受異位性皮膚炎困擾，皮膚經常紅腫、脫屑、潰爛，嚴重影響生活，她坦言為了「根治」，除了使用傳統的正規治療，也另外嘗試過不少偏方，放血、喝油甚至改名，不僅病情未改善，反而帶來巨大的心理壓力與經濟負擔。皮膚科醫師提醒，異位性皮膚炎並非能「一次痊癒」，而是需要持續醫療與全方位照護的慢性疾病。

每年9月14日是世界異位性皮膚炎日，今（2025）年的國際主題訂為「Our Skin , Our Journey」（我們的肌膚，我們的旅程），強調全球病友在這條「異膚抗病之旅」的處境與心聲，台灣異位性皮膚炎病友協會則以「異膚求根治？少走冤枉路」作為呼應，啟動全台異位性皮膚炎病友治療調查與滿意度分析。

異位性皮膚炎病友協會名譽理事長、台大醫院皮膚部主任朱家瑜指出，異位性皮膚炎是一種免疫系統失調引起的慢性疾病，反覆發作的乾癢、紅腫與皮膚出血和滲漏。

朱家瑜表示，異膚有乾癢疼痛難耐的急性發作期，也有相對症狀較輕微的時期，病情會有起伏；但只有正規治療能針對病因有所改善，也需要時間讓藥物發揮作用，因此病友千萬別追求一次根治而放棄正規治療尋求另類療法。

協會針對418位病友進行治療調查，結果發現，雖然高達99.5%的病友都有使用正規治療，但仍有三分之一（34.7%）的人嘗試過「另類療法」，最大宗的為食療、中草藥，或是尋求民間信仰，包括捐棺、本命樹整理，其次則是是營養品、益生菌或精油等。

▲▼響應2025世界異膚日，異膚求斷根，多走冤枉路，朱家瑜名譽理事長強調正規治療的重要性。（圖／異位性皮膚炎病友協會提供）

▲響應2025世界異膚日，異膚求斷根，多走冤枉路，朱家瑜名譽理事長強調正規治療的重要性。

而這些另類療法，讓大部分病友都認為走了冤枉路，調查顯示近九成（86.2%）病友認為另類療法「無效」，有87.3%的病友更表示「不會推薦給他人」。其中有68.4%的病友花費超過一萬元在另類治療上，25人投入超過十萬元，甚至有5人花費破百萬元，但最後幾乎全數認為無效。

朱家瑜重申，異膚是無法「根治」的，醫學上並不存在「一次治癒」的方法，治療的目標是長期控制與減少發作，正規治療需要時間，但能真正改善病因，並逐步讓病情穩定。

朱家瑜強調，病友應避免追求「一次根治」的迷思，更不要因為急於痊癒而投入大量金錢在偏方上，「錢花得越多，失望往往越大。」提醒病友，唯有持續接受正規治療，並耐心配合醫師，才能真正改善病況，減少急性發作。

