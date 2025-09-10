首份《台灣失智症風險因子管理白皮書》將發布　40歲是預防黃金期

▲首份《台灣失智症風險因子管理白皮書》將發布。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國衛院今宣布即將發布首份《台灣失智症風險因子管理白皮書》，呼籲40歲起即為失智預防黃金期，需及早控制14項可控風險因子，其中跟慢性疾病相關，包括肥胖、糖尿病、高血壓、低密度脂蛋白膽固醇過高，透過積極落實健康管理，將可有效延緩甚至預防失智的發生。

根據衛福部與國衛院2023年調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率已達近8%，平均每13位長者就有1人失智。國衛院高齡研究中心「失智研究與防治專家小組」召集人暨高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓教授指出，《Lancet》2024年最新報告指出，多達45%的失智症病例可透過控制14項可改變因子來預防或延緩，其中就屬中年期的肥胖與三高是最需關注的風險因子。

他強調，肥胖與糖尿病不僅是多種慢性病與癌症的根源，更是隱形的失智推手，多項國際研究證實，中年肥胖與糖尿病患者在晚年罹患失智症的風險顯著增加，若能及早進行體重與血糖管理，將能有效降低發病率並延緩病程。為幫助國人及早採取行動，《台灣失智症風險因子管理白皮書》特別也提出「護腦五守則」，包括顧腰圍、控血糖、壓不衝、脂不高、腎要好。

國衛院院長司徒惠康表示，《台灣失智症風險因子管理白皮書》，正是去年簽署三年合作備忘錄後的第一項公私協力（Public-Private Partnership）重要成果，失智症的預防與照護不僅是醫療議題，更牽動長照與社會永續發展，盼透過減輕慢性疾病對國民健康的負擔，以實現「慢性病防治」、「肥胖防治」以及「888計畫」的長期目標。

