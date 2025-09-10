20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成老人　醫曝嚴重後果

▲一般民眾滑手機時，頭部都會呈四十五度到六十度彎曲，長期下來對頸椎會造成傷害。（示意圖／pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

近日一名20歲女大生因長期頭痛、頸部僵硬到求診，經X光檢查竟發現她的頸椎弧度完全消失，變成一條僵硬直線，甚至出現滑脫現象，退化程度宛如60歲老年人。神經內科主任葉宗勳診斷後直言，這就是典型的「手機頸」，與患者每天長時間低頭滑手機、躺床追劇的不良習慣密切相關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲神經內科主任葉宗勳醫師說明。（圖／員榮醫院提供）

員榮醫院神經內科主任葉宗勳醫師解釋，健康的頸椎應呈現自然的「C字形」弧度，就像天然避震器，能有效分散頭部重量和活動壓力。但這名女大生平時除了上課，幾乎手機不離手，經常躺在床上追劇看到睡著，長期不良姿勢導致頸椎承受巨大壓力，最終弧度消失、提前退化。

葉宗勳強調，許多人都低估了低頭帶來的危害。其實人的頭顱重量約3至4公斤，但只要一低頭，頸椎的負荷就會暴增：低頭15度時，頸椎承重約12公斤；30度時增加到18公斤；當低頭60度（常見滑手機姿勢），頸椎承受的重量竟高達27公斤，「相當於脖子上掛著一個七、八歲的小孩，甚至是一顆保齡球！」





▲長期不良姿勢會對頸椎及周邊肌肉造成慢性壓力。（圖／員榮醫院提供）

葉宗勳進一步說明，頸椎變直會引發一連串問題，包括頑固性頭痛、頭暈（因頸椎錯位影響腦部血流），以及上肢麻痛（壓迫神經導致肩膀、手臂、手指麻木）。更嚴重的是，年輕人可能提前數十年面臨椎間盤突出、骨刺增生等老年人才常見的脊椎問題。

從神經內科專業角度，葉宗勳指出，長期不良姿勢會對頸椎及周邊肌肉造成慢性壓力，影響神經傳導功能，進而引發頭痛、手麻、眩暈等症狀。若不及早改善，甚至可能導致脊髓或神經根受壓迫，需要更積極的治療。

▲神經內科主任葉宗勳醫師說明使用手機時用視線平行法。（圖／員榮醫院提供）

葉宗勳建議，現代人難以完全不用手機，但可透過視線平行法每使用30分鐘就休息5分鐘，起身活動肩頸、望向遠方。及靠牆縮下巴維持10秒，重複數次，強化頸部深層肌肉。葉宗勳提醒，若已出現長期頭痛、頸部痠痛或手麻等症狀，應盡早就醫檢查，避免頸椎持續退化。年輕人別以為骨骼問題離自己很遠，日常習慣才是關鍵！