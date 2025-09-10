天生有失智高風險基因也不怕　研究：地中海飲食可降發病率4成

▲研究發現地中海飲食可使失智高危族群的發病率降低3到4成 。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

先天帶有失智高風險基因免驚，透過飲食可逆天改命。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘今於臉書分享，最新研究顯示，即使是身上有阿茲海默症高風險基因APOE4的人，若長期遵循地中海飲食，失智風險可降低3至4成，認知衰退速度也會慢下來。

張家銘指出，基因不代表絕對的宿命，而是一種傾向、可能性，有機會透過後天生活方式去修正，例如今年發表於國際頂尖醫學期刊《Nature Medicine》的研究便提供具體證據：在超過6000名受試者、長達30年的追蹤中，就算是攜帶雙份APOE4基因、屬阿茲海默症高風險族群，若長年採取地中海飲食，失智風險可比未遵循者下降30%至40%。

以淺顯的數字來看，若100名高風險者原本會有30至35人發展為失智，但改變飲食後，這數字降到18至22人左右，等於每百人有10多人能靠吃保住清晰腦袋，影響力相當深遠。

研究團隊同時分析血液代謝物，發現APOE4雙份攜帶者有膽固醇酯、鞘磷脂異常，但透過地中海飲食可有效改善，這說明基因雖與風險相關，但後天選擇能改變結局，餐桌上的堅果、蔬菜、魚肉和橄欖油，既是營養，也是記憶的護城河。

此外，張家銘指出，許多人以為只要吃得健康就好，不必做基因檢測，但從研究可知，若可掌握自身基因狀況，更能激發自律，因為一旦明白自己屬於高危險群，會更願意提早調整飲食、運動與生活習慣。

張家銘提醒，飲食僅是影響因子之一，若僅靠飲食就能讓每百名高風險者少掉10多人發展為失智，相信再加上規律運動、控制血壓與血糖、避免抽菸、維持良好睡眠與社交活動，保護效果將會更為明顯。