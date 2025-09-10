好多人會吃！　醫揭「4地雷早餐組合」

▲醫師提醒，「蛋餅+奶茶」→高油高糖。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

許多上班族早餐會買麵包搭咖啡，或是去早餐店買蛋餅配奶茶。對此，營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒4種地雷早餐組合，像是高油高糖的「蛋餅+奶茶」，「豆漿+油條」吃了血糖飆升，而「甜麵包+咖啡」短時間餓得快，還有油鹽高的「飯糰」。

劉博仁在臉書說，經常有患者詢問，早餐到底要怎麼吃才比較健康？他認為，早餐不是隨便填飽肚子就好，它就像一天的「開機鍵」，會影響到上午的精神、血糖的穩定度，甚至長期下來會不會有三高（高血壓、高血糖、高血脂）或肥胖的風險。

劉博仁提醒，偶爾吃些不健康的早餐並不會馬上出問題，重點是長期天天的飲食習慣。他分享台灣常見的早餐地雷食物：

1、蛋餅+奶茶

粉漿皮+油煎+含糖飲料→高油高糖。

2、油條+豆漿

油條常含反式脂肪，加上加糖豆漿→血糖飆升。

3、飯糰（油條+肉鬆）

熱量600–800大卡，油鹽高、缺蔬菜。

4、甜麵包+咖啡

精緻澱粉+奶油糖→短時間餓得快。

劉博仁表示，這些不是完全禁止，而是不適合長期天天吃；而漢堡、飯糰、炒麵，健康嗎？很多人愛的「西式早餐」或「傳統炒麵」，其實也要看吃法：

1、漢堡

常見版本：白麵包+培根火腿+起司+薯餅→高油鹽加工肉。

改善方法：選全麥麵包+雞胸肉+生菜+煎蛋，再搭配無糖茶。

2、飯糰

常見版本：白飯+油條+肉鬆→澱粉油脂爆表。

改善方法：選糙米或五穀飯+蔬菜+雞肉或魚肉，變身「能量飯糰」。

3、炒麵

常見版本：白麵條+肉燥油脂多，青菜少。

改善方法：加燙青菜+水煮蛋或豆漿，讓營養更均衡。

劉博仁也建議健康早餐快速組合：

1、快速版

茶葉蛋+無糖豆漿+全麥吐司（我的吃法比較像是這個組合）。

2、日式清爽

烤魚+五穀飯+味噌湯+小黃瓜（這個組合一般家庭比較難準備）。

3、地中海風格

全麥麵包+酪梨+小番茄+橄欖油（這個組合吃起來算健康，不難準備）。

4、隨身版

無糖優格+堅果+藍莓。

劉博仁指出，早餐是每天最簡單的健康投資，記得把握！記住原則「蛋白質+好油脂+纖維」這三樣缺一不可，小提醒：

1、早餐重點不是「吃飽就好」，而是「吃對很重要」。

2、八成時間吃對，兩成時間偶爾放縱，健康就能長久維持。

3、學會簡單替換食材，就能讓傳統早餐升級，變成保護心血管與體重的好幫手。