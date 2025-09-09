石崇良揭公費醫師續辦原因　醫學生1300人管制員額「後年檢討」

▲衛福部長石崇良證實公費醫師續辦，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫學生員額爭議獲解套！衛生福利部同意「重點科別培育公費醫師」計畫續辦，原本面臨學士後醫學系存亡的清大、中山及中興3校獲配名額。衛福部長石崇良今（9）日說明，考量制度對偏鄉醫療人力挹注重要，加上科技發展需要跨領域人才投入，決定續辦。隨著醫療科技發展，醫學系培育醫師不全然在臨床服務，衛福部也規劃116年進行整體醫事人力供需評估，討論醫學生1300人員額限制是否需要調整。

衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫（第二期）」原訂114學年度結束，配合此計劃辦理的清華、中興、中山3校學士後醫學系公費生，教育部原已同意改收自費一般生，卻引發醫界不滿打破員額管制，最後驚動行政院出面協調，達成醫學系員額不變的共識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，這讓3校學士後醫學系需與其他學校醫學系協調名額，更一度傳出卡關恐熄燈。教育部今天證實，已經收到衛福部發函公費醫師計畫將會續辦。這也讓爭議獲得解套。

石崇良晚間受訪證實續辦，公費生名額原本就在1300名額之外；檢視過去公費醫學生成效貢獻大，部立醫院、偏遠地區醫院有約6成醫師是公費生，其中部立金門醫院醫師高達93%為公費生、澎湖醫院也有70%；換言之，如果沒有公費生，離島偏鄉會面臨嚴重的醫師荒。

此外，石崇良也提到，伴隨科技發展，未來也希望醫師有跨域能力，如智慧醫療，需要工程背景介接參與研發研究，再生醫療新藥研發也需要生物化學背景。新辦學士後醫學系本意就是希望借重第二專長，加上這些學生經過第一專長培育人格更成熟，經深思熟慮決定投入醫療行業，可避免志趣不合無法投入狀況，培育時間也可以縮短。

本次共有9校核定醫學公費生招生名額150名，石崇良說，以公立大學、偏遠地區、醫學生較少醫學系優先考慮，清大、中山及中興3校學士後醫學系各獲配30個名額、義守大學30個名額、東部慈濟大學10個名額，另台大、陽交大、成大、輔大醫學系各5名；此為10年計劃，也強調不影響自費生權益。

醫師公會批評醫學生員額規劃朝令夕改，動搖政府政策的公信力。石崇良則強調，政策應要有持續性，當初辦理公費生要解決的問題仍存在，持續辦理較妥適；且公費生制度重啟之後，明年才訓練出第一屆醫師人員要投入服務，這時要說成效太早，將持續評估計劃成效再適時做滾動修正，另一方面也會主動找公會進行溝通。

被問及隨著時空背景不同，醫學生員額是否也會進行檢討？石崇良表示，過去醫學系培育人才以臨床為主，但是現在隨著醫療科技發展，醫師不全然在臨床服務，還可能擴展到新興科技研發、新藥研發等醫師科學家需求。衛福部持續委託國衛院做醫事人力供需評估，今年先以人力缺乏的7專科醫師為主，下一次的全面人力評估會於116年進行，屆時就會檢視醫學系應該要有多少員額才能達到適當供給。