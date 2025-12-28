「少年白」不只和遺傳有關　營養師揭8大原因

▲醫師提醒，少年白和基因遺傳、抽菸有關。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

不少人才二、三十歲就已經長白頭髮，甚至飽受「少年白」的困擾。對此，營養師指出，少年白包括「基因遺傳、抽菸、喝酒、藥物影響」等8大原因，而少年白也可以透過飲食改善。

好食課營養師林世航指出，正常頭髮毛囊中的黑色素細胞會分泌黑色素來維持毛髮烏黑，當黑色素細胞受損或是缺乏黑色素的原料時，頭髮顏色也就會因而變淺，逐漸變白髮。

而常見8大少年白原因包括「基因遺傳、生活壓力大、酗酒、抽菸、營養缺乏、外在傷害、藥物影響、特殊疾病」。林世航說明，黑色素細胞受損原因主要是因氧化壓力過大、血液循環不佳導致頭皮血氧不足或本身DNA即有受損。

林世航指出，當家族中本身父母、阿公阿嬤有少年白問題或是受生活壓力、抽菸、酗酒、過度曝曬紫外光導致黑色素細胞受損，就會有白髮問題，另外部分營養素缺乏（如維生素B12、銅、鐵、鋅等）也會導致黑色素原料不足，而部分化療、抗瘧藥物則會抑制黑色素細胞中的酵素，減少黑色素生成，也可能造成毛髮轉白。

而在營養補充方面，林世航建議，可補充維生素C，有助於幫助身體抗氧化，減少頭皮氧化壓力及傷害，適合食物有芭樂、甜椒、苦瓜、奇異果、青花菜，另補充維生素D具有調節免疫、發炎情形的作用，研究發現缺乏維生素D易有早發性白髮問題，飲食可吃乾香菇、鮭魚、鰻魚、雞蛋、強化牛奶。