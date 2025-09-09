新冠疫苗10月起不再全民免費　羅一鈞曝庫存量9月底還有最後機會

▲疾管署長羅一鈞受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬流感疫苗與新版LP.8.1新冠疫苗將於10月1日開打，疾管署長羅一鈞今（9）日表示，新冠疫苗會限縮對象，年輕族群等不再有公費疫苗提供，特別提醒民眾在9月30日之前JN.1新冠疫苗仍會持續全民免費，目前還有約200萬劑庫存，呼籲大家把握最後機會。

疾病管制署今日舉行卸任、新任署長交接，衛福部長石崇良致詞時還特別提到10月1日公費流感疫苗開打，提醒符合資格民眾「左流右新」同時可打新冠疫苗。

今年秋冬公費流感疫苗與新冠疫苗和往年都有不同。羅一鈞受訪表示，今年流感疫苗又從四價疫苗改成三價疫苗，這個調整合乎國際的趨勢，疫苗株的減少在疫苗施打推動上也會降低疑慮。至於新冠疫苗則有稍微限縮對象，年輕人沒有公費的提供，會針對分眾宣導來加強努力。

根據疾管署規劃，10月1日起公費新冠疫苗接種對象為「10類高風險族群」，這是2022年宣布新冠疫苗全民接種之後首度限縮，屆時6歲至49歲一般健康民眾將不再有公費疫苗可打。

羅一鈞提醒民眾，9月30日以前新冠疫苗仍然持續全民免費，且目前使用的JN.1疫苗對於國內與鄰近國家流行新冠病毒株保護效果不錯，還有約200萬劑可以提供，希望大家把握最後機會。限縮對象之後，非公費對象者需自費，疾管署也還在和莫德納協調如何自費供應民眾疫苗接種。

根據疾管署規劃，秋冬新冠疫苗預計採購約307萬劑，包括莫德納LP.8.1疫苗約277萬劑（含約227萬劑單劑型供12歲以上使用、50萬劑多劑型供6個月至11歲使用）與Novavax JN.1疫苗30萬劑（12歲以上適用），來兼顧一般民眾跟可能不適合打mRNA疫苗民眾的需求。