南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

南韓政府8日正式把「立百病毒感染症」（Nipah Virus）新增為一級傳染病，疾病管制署新任署長羅一鈞分析，主要是因為南韓與南亞交流較密切、越來越頻繁，所以將疾病提升為法定傳染病。他強調，目前國際疫情尚無明顯改變，國內也有在進行監測，後續會持續觀察國際疫情，若出現明顯變化，也不排除列為我國法定傳染病。

外電報導指出，這是韓國自2020年引入四級分類系統以來，首次新增一級傳染病，這類級別針對的是死亡率極高的危險疫情，需要立即通報並隔離；南韓至今尚未通報任何立百病毒確診。

羅一鈞今日上午出席疾管署長交接典禮時受訪表示，立百病毒是熟知的疾病，目前疫情主要集中在印度與孟加拉這一帶，馬來西亞則有零星病例，整體評估來講，國際上的疫情跟流行病學並沒有明顯的改變，所以疾管署會持續觀察國際疫情的變化，「韓國可能因為南亞交流較密切、越來越頻繁，所以預先把立百病毒提升到法定傳染病。」

羅一鈞表示，台灣很早以前就開始有用其他監測方式讓臨床可以進行通報跟檢驗，後續如果觀察到國際疫情有明顯的變化的時候，不排除評估把立百病毒列為法定傳染病。

根據疾管署資料，立百病毒感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀。嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24─48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變。

疾管署資料指出，台灣目前沒有立百病毒感染通報個案；而該病毒可藉由蝙蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染；食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染；另在孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例，屬有限的人與人之間的傳播。