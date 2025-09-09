嗅覺變差恐是失智前兆　醫曝「腦中清道夫」作祟：比健忘提早10年

▲嗅覺突然完全消失，或嗅覺下降持續超過2週未恢復，要注意可能是失智前兆。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

嗅覺突然減退，要注意可能是失智前兆。胸腔暨重症醫師黃軒今於臉書分享，最新研究發現，阿茲海默症患者在記憶受損前，大腦嗅球與藍斑核之間的神經纖維會率先斷裂，且腦中的「清道夫」小膠質細胞竟會清除健康纖維，導致嗅覺受影響，甚至在認知異常等症狀出現前10年即有徵兆。

黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》寫道，嗅覺和大腦深層的嗅球與藍斑核密切相關，而根據最新發表於國際知名醫學期刊《Nature Communications》的研究，此2區域間的神經纖維在阿茲海默症早期便會斷裂，且病人的小膠質細胞甚至會錯將健康纖維當作垃圾清除，才使得氣味通道提早受損。

此外，根據以往研究，阿茲海默症病人的嗅覺功能下降，常比認知測驗異常來得更早，甚至可預測5至10年後失智的風險，故日常生活中覺得花香變淡、食物沒味道，都要注意可能不只是鼻炎或老化。

黃軒指出，目前已有標準嗅覺檢測，例如UPSIT（賓州大學嗅覺辨識測試）、Sniffin’ Sticks筆狀測試，以及快速篩檢的簡化版測試，不過民眾在家中也能透過以下更簡單方式進行初步檢測：

●強烈刺激性氣味：如咖啡粉、蒜頭、洋蔥、芥末，若聞不到，可能是嗅覺喪失。

●芳香氣味：如香水、肥皂、檸檬皮，若感覺變淡或模糊 ，可能是嗅覺下降。

●日常食物氣味：如花生醬、香蕉、巧克力，若聞不出食物特有味道，可能是早期嗅覺異常。

黃軒也建議，進行前述簡易測試時，最好閉眼並用單邊鼻孔測試，以免視覺或記憶干擾。

黃軒提醒，民眾若發現嗅覺突然完全消失，或嗅覺下降持續超過2週未恢復，或嗅覺錯亂，或同時有記憶力減退與生活習慣改變等異常，均宜提高警覺，若年齡較長或有家族史，更應儘速尋求耳鼻喉科或神經內科評估。