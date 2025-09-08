ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

妙齡女腿冒青筋憂靜脈曲張　醫揭真相：「蜘蛛絲血管硬化」1招改善

▲高跟鞋,單身女性,散步,小腿。（圖／達志／示意圖）

▲腿部血管明顯不一定是靜脈曲張，有可能是「蜘蛛絲血管硬化」，經雷射治療便能改善。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

一名年輕女性最近想穿短裙，卻發現腿上的紅藍色血絲比以前更明顯，以為是靜脈曲張，決定就醫，但醫師檢查後發現，這其實是只會影響外觀的「蜘蛛絲血管硬化」，與真正會影響血液循環的靜脈曲張明顯不同，透過雷射治療即可改善。

台北慈濟醫院心臟外科主治醫師楊凱文在臉書粉專「心臟外科楊凱文醫師」寫道，蜘蛛絲血管硬化是皮膚表淺層微血管的擴張，常因局部靜脈壓上升、血管壁彈性退化或荷爾蒙變化所致，大多不影響血液回流，主要造成外觀困擾，多見於大腿外側、小腿後側或膝蓋周圍。

楊凱文指出，蜘蛛絲血管硬化患者多見於女性懷孕、服用避孕藥或更年期階段，也常出現在久站族群或有家族遺傳者，而外傷、手術也可能造成局部血管擴張，但多半沒有疼痛與腫脹，只有在血絲增多或合併瘀青時，才需評估是否伴隨其他靜脈異常。

至於症狀類似的靜脈曲張，其屬於靜脈回流系統的功能障礙，起因於瓣膜閉鎖不全，血液逆流使靜脈壓升高，導致血管隆起、扭曲，常見症狀包括腿部酸脹、沉重、夜間抽筋、水腫、皮膚變色或搔癢等，長期恐引發組織缺氧、皮膚硬化甚至潰瘍。

從風險角度來看，蜘蛛絲血管硬化屬於低風險，單純影響外觀，可透過雷射改善，並不會危及循環功能，而靜脈曲張則是進行性疾病，早期可用醫療彈性襪減輕症狀，嚴重者必須接受手術處理，以免惡化。

楊凱文提醒，許多人看到腿上「冒青筋」便以為是靜脈曲張，但實際上可能只是蜘蛛絲血管硬化，正確診斷需要超音波檢查，才能判斷是否有深層靜脈瓣膜逆流，建議民眾如長期有腿部腫脹、沉重、抽筋、皮膚變色等症狀，或外觀已影響生活品質，應及早由醫師協助評估、處理。

