愛喝能量飲要小心　醫警告：恐讓血癌惡化

▲▼血癌,研究,牛磺酸。（圖／取自photoAC）

▲能量飲料主打補充牛磺酸能提神抗疲勞。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

常見的能量飲料與部分保健食品，主打補充牛磺酸能提神抗疲勞、保護神經，但醫界提醒，對癌症患者可能潛藏風險。土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩就在臉書粉專「腫瘤科吳教恩醫師」發文指出，牛磺酸雖然是體內可自然合成的胺基酸，卻可能被血液腫瘤細胞利用成為「燃料」。

吳教恩說明，最新研究發現，白血病細胞會把牛磺酸當成能量來源，加速癌細胞繁殖，在動物實驗中，高劑量補充牛磺酸會讓白血病惡化更快，病人檢體也顯示癌細胞與牛磺酸存在密切關聯。

▲▼血癌,研究,牛磺酸。（圖／取自photoAC）

根據發表於《Nature》期刊的研究，紐約羅徹斯特大學（University of Rochester）團隊首度證實，牛磺酸能促進白血病細胞的糖解作用（分解葡萄糖產生能量），進而推動腫瘤細胞快速成長，研究進一步發現，不論是急性骨髓性白血病（AML）、慢性骨髓性白血病（CML）或骨髓增生異常症（MDS）等血液疾病，牛磺酸轉運蛋白與病情進展有關，切斷白血球細胞的牛磺酸供應可以阻止其生長。

研究團隊警告，雖然牛磺酸也曾被用於緩解化療副作用，但額外攝取反而可能讓血癌更具侵略性，市售常見的能量飲料普遍含有牛磺酸成分，消費者應提高警覺。

吳教恩醫師強調，癌症病人若有補充保健食品的需求，一定要與醫師討論，他提醒：「與其依賴額外補充，不如維持均衡飲食、規律運動與良好作息，才是對抗疾病、保護健康最安全的方式」。

關鍵字： 血癌 研究 牛磺酸

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

