防癌飲食≠抗癌飲食　醫：患者有胃口更重要！吃炸雞也OK

▲醫師強調「防癌飲食不是抗癌飲食」，罹癌後應注意熱量補充，才有體力撐過療程。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

台灣每年有超過13萬人確診癌症，其中可能有超過一半在第一時間走錯飲食這一步。林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書提醒，許多人一聽到癌症，立刻改成極端飲食，例如只喝蔬菜汁或吃全素，結果不是癌症打倒病人，而是這樣的錯誤飲食導致體力崩盤，治療撐不下去。

在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」中，廖繼鼎分享一名58歲乳癌患者，確診後改吃全素，天天喝蔬菜汁，體重在短短3個月掉了8公斤，也使得白血球過低而無法治療，後來願意開始吃雞湯、蛋糕，胃口慢慢恢復，治療才得以持續。

廖繼鼎寫道，這例子印證「防癌飲食不等於抗癌飲食」，預防癌症講求清淡、均衡，治療期最重要則是「吃得下、吃得夠」，補足熱量與蛋白質，才能撐過療程。

此外，常見家屬焦急餵食癌友鱸魚湯或雞精，病人卻因口腔潰瘍、食慾不振而拒絕，造成雙方都挫折。廖繼鼎認為，其實應該「先求有，再求好」，若患者一時只吃得下布丁、甜湯，甚至炸雞，也都比完全不吃來得好，只要有吃，便不只補充能量，還能給病友心理支持，等胃口轉好，再補上蛋白質、均衡飲食即可。

廖繼鼎指出，蛋白質是修復組織、維持免疫與肌力的關鍵來源，包括牛肉、豬肉、雞肉、魚肉、海鮮等，只要煮熟都能攝取，不必過度忌口，若要加強補鐵，則可搭配柳橙、芭樂、奇異果等富含維生素C的水果。

至於營養品，只能算「加分題」，基本盤仍是日常飲食，若病人連正餐都吃不下，準備雞精、靈芝、巴西蘑菇都無效，再昂貴也只是堆成「營養垃圾」。

值得注意的是，若因治療導致吞嚥困難或口腔潰瘍，鼻胃管灌食並不是「放棄」的象徵，其可確保營養及水分能進入體內，是降低治療中斷與併發症風險的重要工具。

廖繼鼎強調，癌症治療的飲食關鍵在於守住熱量和蛋白質，基礎營養到位後，再視狀況補充營養品，如此方可使餐桌成為支撐治療的力量，而不是壓力。