江祖平心臟藥遭換鎮靜劑　食藥署：管制藥私下流通屬毒品、有刑責

記者洪巧藍／台北報導

女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，密友透露，龔將她的心臟病藥換成鎮定劑，趁她失去意識時性侵偷拍，醫師質疑管制藥物為何會流通作為迷藥之用。食藥署表示，管制藥品皆屬醫師處方用藥，限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品，私下流通交易或贈送，涉違反毒品危害防制條例，由檢警調等緝毒機關偵辦。

台北市立聯合醫院內科主治醫師姜冠宇臉書發文指出，衛福部應該關切這些管制藥物為何會流通作為迷藥之用；善良老百姓根本拿不到這些藥物，包括醫師本身沒有精神科執照根本沒有權限開立，為何總是看到社會新聞事件總是有特定人士持有？

食品藥物管理署表示，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品，且管制藥品皆屬醫師處方用藥，不得私下流通交易或贈送，民眾如有疾病所需，須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應；倘私下流通交易或贈送，則涉違反毒品危害防制條例，由檢警調等緝毒機關偵辦。

食藥署強調，媒體報導所稱迷藥，倘有管制藥品成分之產品，因非屬醫藥及科學上需用，即屬毒品，因涉及刑事責任，須由檢警調等緝毒機關，依據查獲事實認定後，才能判定涉及之法律及刑責。

食藥署也呼籲，民眾不可將自己的藥品提供給他人，以免觸法。倘非法供應管制藥品於他人，恐涉及毒品危害防制條例等刑事責任。

