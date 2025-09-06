中元普渡後全家腸胃炎！醫揭「供品保存3關鍵」：糕點冷凍最好

▲中元普渡準備供品祭拜，醫師提醒注意保存，氣溫飆高時當心供品「變質」。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

近期中元普渡活動持續，家家戶戶備妥豐盛供品祭拜祖先與好兄弟，不過此時天氣正炎熱，拜拜後的食物與供品，若保存與攝取不當，恐釀成健康危機。醫師建議民眾要注意4大健康守則，包含「注意保存、慎選食物、控制份量、適量香火」，敬神祭祖，也要守護自己的健康與家人安全。

根據衛福部食藥署去（113）年統計資料顯示，食品中毒通報人數達9,045人，創近五年新高，夏季高溫潮濕更助長細菌滋生。恩主公醫院家庭醫學科主治醫師鄭文琦分享，曾遇過一家人來求診，中元節下午拜拜，晚上直接吃放在室溫超過五、六小時的米粉，結果全家腸胃炎。

鄭文琦提醒，食物在室溫放置超過3小時未冷藏，易遭腸炎弧菌或蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染，容易導致腹瀉、噁心嘔吐。並建議以下供品的處理方式：

■易腐敗的食物要冰，祭拜完要馬上冷藏。

■熟食再吃一定要加熱到滾，才能殺菌。

■糕點類如果當天吃不完，拜完馬上冷凍比冷藏來得更安全。

▲中元普渡供品中有不少三高地雷，醫師提醒要慎選食物。（圖／ETtoday資料照）

中元普渡桌上供品琳瑯滿目，鄭文琦點名常看到的「三高地雷」就是 罐頭（高鈉）、甜飲料（高糖）、油炸物（高油），這些食物對慢性病患者尤其不利。罐頭魚與肉製品一小罐就可能含有超過一天的鈉建議攝取量，油炸零食、香腸和貢丸的油脂和鈉含量都很高，紅龜粿、發糕等精緻澱粉也會讓血糖飆升，應審慎挑選。

鄭文琦指出，對於糖尿病、高血壓、腎臟病與痛風患者，建議選擇低加工、低鹽、低糖的天然祭品，如：新鮮水果、無糖茶、蒸煮的米食或地瓜、南瓜、山藥等原型食物，都是較佳的選擇。祭拜後需要冷藏保存的食物，可分裝冰起來，分批食用，針對一些高糖高鹽的供品，可以象徵性祭祀為主，不必全部吃完。

在控制份量部分，鄭文琦分享，以往中元節後門診，不乏有血糖大幅提升的糖尿病患者、痛風急性發作的案例，有民眾在普渡後將剩菜混為一鍋「中元大雜燴」，一次吃下高油高鹽食物，導致腸胃不適。鄭文琦醫師分享，有患者半夜消化不良，脹氣腹痛到睡不著、第二天看診時發現有嚴重脹氣的問題。

鄭文琦建議民眾將祭品分餐控制份量，照平日飲食順序，先吃蔬菜再吃主食與肉類，避免一次性攝取過量。慢性病患者如腎臟病要留意蛋白質與磷鉀，糖尿病患者要避開醬汁與油脂，痛風者更應少碰海鮮與內臟類。

▲燒香與燒金紙要注意焚燒產生的有害物質。（圖／ETtoday資料照）

中元祭拜少不了燒香、燒金紙，鄭文琦提到，燃燒過程中產生的PM2.5（細懸浮微粒）與VOCs（揮發性有機物）對氣喘、慢性肺病、心血管疾病與過敏體質者恐造成呼吸道刺激。曾有氣喘患者，去廟裡拜拜，因為煙霧瀰漫，不到十分鐘就咳嗽、胸悶，甚至立即使用支氣管擴張劑都沒有用，趕緊來門診用吸入的噴霧劑才獲得緩解症狀。

為降低潛在風險，鄭文琦建議民眾可選擇環保香、環保金紙，或減量焚燒，改以合掌、手拜等方式誠心祈福。不僅有助減少煙霧對環境與身體的負擔，也展現現代人對永續信仰的新詮釋。對於若需焚香，可配戴口罩、保持空氣流通，並於祭拜後更換衣物洗手洗臉，降低煙霧殘留帶來的不適。