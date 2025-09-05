ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

3病毒爆發！醫示警「很多小孩一驗確診A流」　高燒痠痛要注意

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲開學後不少病毒蠢蠢欲動。（示意圖／CFP）

 生活中心／綜合報導

剛開學，診所醫師觀察到3種病毒齊發，不少國小學童陸續一驗就確診A流，常見症狀有高燒、頭痛、全身痠痛。醫師提醒，生病中的孩子盡量在家休息，避免交叉傳染，也要多喝水、均衡飲食，讓免疫力更強壯，還有勤洗手、戴口罩，是最實用也最有效的防護。

兒童感染科醫師顏俊宇昨晚發文指出，開學才剛開始，診間就發現3大「搗蛋病毒」又來報到，包括A型流感、呼吸道融合病毒(RSV)以及腸病毒，爸媽們要多多注意。他說，最近不少國小小朋友陸續中獎，一驗就確診A流，常見症狀有高燒、頭痛、全身痠痛，孩子會特別難受，在10月流感疫苗開打前，最重要的防護還是口罩要戴好、勤洗手、多休息。

再來是呼吸道融合病毒，顏俊宇表示，最近托嬰中心好多小小孩檢驗出RSV，有一位幼兒就算打過自費RSV疫苗，還是被「小病毒」突破防線，「這個病毒對嬰幼兒特別麻煩，容易引起咳嗽、鼻塞、喘、咳到吐，少部分甚至會造成細支氣管炎、呼吸急促」，家長一定要留意孩子的呼吸情況。

另外，最近感染病毒性腸胃炎「吐吐」的小朋友也變多了，一天吐好幾次，還會拉肚子。顏俊宇指出，最重要的是補充水分、防止脫水，必要時還是要就醫檢查。

他也做出3點提醒，生病中的孩子盡量在家休息，避免交叉傳染；多喝水、均衡飲食，讓小朋友的免疫力更強壯；勤洗手、戴口罩，這招依然是最實用也最有效的防護。

