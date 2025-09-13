北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

記者邱俊吉／台北報導

國內不少校長級、院長級醫師出身醫生世家，家族多人行醫，而北醫院長施俊明的手足也都是醫師，但包含父母在內的整個家族並無其他醫師，對此他笑說，兄弟姊妹都能當醫生的關鍵在「大姊的課本」，因為書中所有重點都被大姊註明清楚，弟妹拿來複習格外受用，一家子的醫學路就這樣自然而然展開。

提到施家的「傳家寶典」，施俊明表示，大姊施琳娜當年選擇內科，曾在台大醫院隨許金川教授深耕肝臟醫學，日前已於衛福部樂生醫院服務至退休，而她當醫學生時使用的教科書，裡面的重點都被她清楚劃線、註解，後來家中弟妹將她的書都拿來用，可能重點也一併吸收，所以成績都不錯。

▲施俊明醫師笑談全家4手足都行醫的佳話。（圖／記者李毓康攝）

施俊明也說，跟著大姊行醫腳步，哥哥施俊哲後來走向心臟外科，他則專攻心臟內科，兄弟倆在心臟學領域「內外兼修」，在博士研究時期還共同完成心臟支架的動物實驗，而小妹施慧娜則投入兒科，4人專長皆不同。

施家4人專科各異，家庭聚會卻總能找到共通語言。施俊明談到，家人有時分享門診病例，有時談手術技巧，有人提出研究成果，而這些交流還可激盪出新的觀點，「這種家庭互動很像小型跨科會議」，對於大家的專業成長都很有幫助。

施俊明坦言，父母都不是醫師，也從來沒有強迫子女選擇醫學，但始終提醒「既然選了，就要全心全意，不能辜負病人」，這番話也影響4人對於行醫的堅持，讓他們在不同領域找到共同的價值。

談到專攻心臟內科，施俊明表示，這一路走來並不輕鬆，因為工作相當繁忙，且常在半夜被緊急召回，對生活影響很大，但只要能看到病人從危急中康復，甚至親自來門診感謝，那份成就感便足以抵消辛勞，所以他始終認為「當醫生很幸福」，也期許後進能以同樣的幸福感樂在行醫。

