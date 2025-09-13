北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

記者邱俊吉／台北報導

台灣快速邁入超高齡社會，許多醫院逐步強化高齡醫療，不過心臟內科專家、台北醫學大學附設醫院（北醫）院長施俊明認為，醫療體系對於「光譜的兩端」、也就是老人和兒童皆應提高貼心照護，並強調現代醫院的目標不應只有治病，而是「走進醫院治好病，走出醫院時，要比沒生病前更健康」。

針對高齡醫療藍圖，施俊明指出，人口老化趨勢明顯，高齡醫療確實應與急重症並列為醫院核心任務，不過他相信真正有效的第一線是「生活型態醫學」，這要從均衡飲食、營養調整做起，同時應減少久坐、規律運動，還要維持正常社交與穩定作息，醫療團隊在社區便應推動相關衛教，對住院病人更應加強宣導，當這些好習慣能建立起來，不僅能延緩老化，也可降低因重大疾病而就醫的風險。

▲施俊明戮力推動北醫建構友善醫療環境。（圖／記者李毓康攝，下同）

一旦疾病已發生，高齡患者常伴隨多重共病，人數愈多，醫院壓力隨之上升，對此，施俊明認為，應該比以往更精細評估、處置，「精準」會顯得格外重要，北醫將持續結合基因資訊及人工智慧，力求為不同個體選擇最合適的治療。

由於高齡醫學日益重要，施俊明強調，該領域已非老人醫學科專利，每位醫師都應具備高齡意識，從病人的實際需求出發，不能再依循傳統治療準則，而現行多數臨床指引是以65歲以下族群為主，這對高齡患者明顯不足，因此他已推動北醫加強跨科別合作，要求心臟科、骨科著手修訂院內SOP，逐步建立高齡友善診療準則，未來還會持續拓展。

施俊明並舉例，年輕人骨折治療的目標是完全復原，但對80、甚至90歲以上的長者而言，能否快速下床、維持行動力才是關鍵，若為完全康復而臥床過久，反而容易引發肌少症等問題，而北醫積極導入的「怡樂適」（ERAS）療程，從手術前營養補充，到術後疼痛控制並加速下床等，正是協助長者維持基本功能設計的實證，「長輩要的不是當運動員，而是陪孫子去公園散步」。

▲施俊明醫師認為台灣強化高齡醫療的同時，仍須兼顧兒童醫療持續優化。

談到臨床經驗，施俊明分享，一名高齡病人曾因心血管阻塞反覆住院，家屬一度想放棄治療，但患者本身其實仍希望能好好與家人多相處，故團隊謹慎評估後，決定嘗試高風險的心導管治療，最終成功打通血管，患者不再依賴輪椅，能拄著拐杖走回門診致謝，這段經歷使他更相信醫師職責不只是救命，而是幫助病人「生活」。

除了高齡端，施俊明也強調兒童醫療的重要性。他表示，兒科長期面臨醫師人力不足問題，經營常被認為成本偏高，但北醫選擇持續投入，並引入「社會投資報酬率」（SROI）的概念來衡量兒科價值，而經專業評估，證實北醫兒童醫療網絡每投入1元，便能創造出3.22元的社會效益，這證明投資兒科醫療絕非浪費，而是創造長遠價值。

▲施俊明展示扭蛋機，希望孩子住院也能快樂。

在兒童醫療環境上，施俊明則堅持「住院也有追求快樂的權利」。他指出，兒童住院常因打針、檢查而焦慮，家屬也很有壓力，為此，北醫引入迪士尼主題元素，將病房、門診改造成充滿童趣的空間，牆上不僅有可愛的卡通圖像，更引進扭蛋機，希望為病童製造更多歡樂，讓孩子的治病回憶不會只有痛苦，醫護團隊也更有成就感。

施俊明表示，無論是長者的精準照護，或是兒童的友善醫療，目標都一致：醫療不能只停在治病，期許北醫未來的發展能實踐「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，使醫院能成為台灣社會最值得信賴的依靠。

