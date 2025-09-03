醫揭患者迷信「鬼月看牙會有血光」　3大常見牙病拖到惡化

▲醫師提醒，牙齒有問題一定要及早就醫。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現在正值農曆7月，不少人對於看牙心生疑慮。顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓表示，診間遇到不少民眾說「不敢農曆7月看牙或做根管治療，聽說會有血光之災」，但其實真正的危險就是牙齒疾病拖延治療，這段期間最常見「牙齦膿包、牙根尖周圍炎、牙齒外傷」拖延就醫。

張添皓醫師指出，遇過不少患者認為「鬼月農曆七月不能看牙、不能根管治療抽神經？否則會有血光之災！」但真正的危險並非來自「沖煞」，其實鬼月並不會影響牙科治療，反而常見患者因迷信拖延，讓病情惡化。

他指出，農曆七月診間最常見的3大牙髓疾病就是「牙齦膿包、牙根尖周圍炎、牙齒外傷」，牙齦膿包常被誤以為是「火氣大」，但其實是牙齒內部牙髓感染的警訊，膿包偶爾可能會自行消退，並不代表痊癒，細菌依舊存在，隨時可能再爆發。

▲農曆七月診間最常見的三大牙髓疾病（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

而「牙根尖周圍炎」則多在X光檢查時才被發現，底下黑影看似無害，卻是骨頭發炎的結果，等到臉腫、發燒時往往已經嚴重；「牙齒外傷」則常見於暑假打球、騎車意外，許多人忽略初期變化，等到牙齒神經壞死、變黑，才發現大事不妙。

而有關迷信說的「血光之災」，張添皓醫師也強調，治療過程中的出血是正常現象，可能來自牙齦或牙髓感染，不是「血光之災」，反而是治療正在發揮作用，若因為迷信而拖延，才更可能釀成真正的災難，嚴重感染可能導致蜂窩性組織炎，不僅疼痛難忍，甚至需要住院打點滴治療。

他建議民眾，無論是否在鬼月，若出現牙齦長膿包、牙痛或牙齒外傷，都應立即就醫檢查，唯有把感染控制好，才能避免拖延成大問題，鬼月不該是恐懼的月份，而是提醒民眾該重視健康。