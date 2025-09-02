漢堡王、頂呱呱都上榜　北市飲冰品抽驗「10件腸桿菌科超標」

▲漢堡王的綠茶檢出腸桿菌科超標。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布「114年第2波散裝飲冰品及配料抽驗結果」，檢驗結果10件不符合規定，其中知名業者漢堡王（士林門市）的綠茶、荖子鍋內湖店的牛奶風味霜淇淋、頂呱呱（萬芳店）的紅茶雪泥、滿大人火鍋的牛奶巧克力冰沙、大紅袍烏龍都檢出腸桿菌科超標。

此次抽驗108件飲冰品（包含冰品、食用冰塊、飲料），依類別檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157：H7），其中29件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有10件產品不符規定，針對不符規定業者，台北市衛生局依違反《食安法》，處分製造業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲頂呱呱（萬芳店）的紅茶雪泥腸桿菌科超標。

本次抽驗違規產品包括漢堡王（士林門市）的綠茶；荖子鍋內湖店的牛奶風味霜淇淋、頂呱呱（萬芳店）的紅茶雪泥；滿大人火鍋的牛奶巧克力冰沙、大紅袍烏龍；三德觀光大飯店的檸檬冬瓜露；毛青茶室（松山區）的經典紅茶；七盞茶江南店芭樂旺來冰沙、I love tea 松山店的高山青茶、百香冰沙。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，如超過標準表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會影響飲冰品品質並縮短保存期限。

林冠蓁提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套，注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存，定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

▲滿大人火鍋多樣食品腸桿菌科超標。