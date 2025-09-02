ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

傳統血液檢查2天才有結果　國衛院新平台1小時內可揪76種病菌

▲急診，醫護，醫療品質，醫療暴力（圖／視覺中國CFP）

▲國內最新開發的基因定序平台PanAMR，可加速感染症確診，為急重症病人爭取更多時間。（圖／視覺中國CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

才剛進急診，血液檢體送驗後不到1天便可知病原菌種類及抗藥性，未來血流感染診斷有望迎來全新速度革命。醫師表示，傳統血液培養往往需要2天以上才能確認病菌與抗藥基因，新一代基因定序平台PanAMR僅需1小時便能確認病原，15小時內判斷有無抗藥性，為急重症患者爭取寶貴的治療時機。

台中榮總感染科主任劉伯瑜表示， PanAMR系統是由國衛院開發，並與該院合作進行實際驗證，其整合奈米孔定序及生物資訊分析，可針對血液樣本進行快速篩檢並比對抗藥性資料庫；他解釋，基因定序有如「解碼加密書」，相較以往定序速度較慢，此系統可在檢測同時進行「直播解碼」，由團隊即時轉換為臨床可用資訊，有如為醫師提供病原的「軍火庫清單」，有助治療加速且更具針對性。

劉伯瑜指出，以一名蜂窩性組織炎女性患者因高燒送急診為例，傳統檢驗需2天才能確認為鏈球菌感染，但在PanAMR協助下，醫療團隊1小時內便知確切病原，15小時後即可確認不具抗藥基因，這時醫師便能將廣效抗生素改為盤尼西林，不僅殺菌更精準，也避免破壞腸道中的好菌。

根據初步驗證成果，目前PanAMR可偵測76種常見血流感染病原體，抗藥性預測準確率約90.6%，肺炎克雷伯氏桿菌、金黃色葡萄球菌誤判率低於1.5%，並具備混合感染及新興病原體分析潛力，有助感染追蹤、感染管制應用。

劉伯瑜表示，抗藥性細菌的挑戰日益嚴峻，快速定序、精準治療將成為醫療趨勢，PanAMR未來若能普及，將可望為感染症治療開啟新紀元。

