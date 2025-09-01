便秘是失禁隱形元凶　做好「5件事」不再怕漏尿

▲女性便秘若長期沒改善，容易造成尿失禁。（圖／示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／綜合報導

許多女性多年有便秘困擾，卻不知這可能成為導致尿失禁的元凶。醫師指出，當腸道長時間積糞，將導致腹壓上升，骨盆底肌承受的壓力會逐漸加重，久而久之便可能在大笑、打噴嚏或提重物時漏尿，故平常便應培養做凱格爾運動、多攝取纖維等5個好習慣，以免生活充滿不便與尷尬。

東森栢馥森心林診所醫師嚴絢上在臉書粉專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師」寫道，女性應力性尿失禁其實很常見，據統計，35歲以上每4人中有1人會出現相關症狀，而造成骨盆底肌鬆弛的原因很多，包含多次生產、年齡增長與更年期、婦科手術後遺症，還有長期便秘與體重過重等，這些因素都會使骨盆底肌力逐漸下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚴絢上指出，要改善失禁，方式並非單一，部分患者可藉由陰道雷射刺激膠原蛋白增生，讓組織恢復緊實，體重控制則可減輕骨盆壓力，而凱格爾運動更是最實用的方法，能有效強化骨盆底肌、提升控尿能力。此外，藥物治療能改善膀胱功能，而更年期女性則可考慮荷爾蒙補充，增加尿道、陰道的組織彈性。

除了治療，預防更是關鍵，嚴絢上提醒日常生活中這些方法可有效減少風險：

●固定做凱格爾運動。

●維持適當體重。

●少喝咖啡與酒精。

●養成規律排尿、不憋尿的習慣。

●攝取足夠膳食纖維，避免便秘。

嚴絢上強調，失禁並不是無法改善的疾病，許多女性卻因害羞而選擇默默忍受，其實只要及早就醫並採取正確方式，大多數都能重拾乾爽和自信，不必再讓小意外影響生活品質。