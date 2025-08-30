設計師熬夜畫圖手痛到不舉　中醫揭五十肩分4類「年輕人也中招」

▲中醫師鄭傑元指五十肩在中醫屬於痹證。（圖／恩主公醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

一名32歲男性室內設計師，因長時間熬夜畫圖，某天突然右手抬不起來、肩膀劇烈疼痛，起初誤以為是肌肉拉傷，經診斷為典型五十肩。中醫師指出，五十肩不是一般的肌肉拉傷，而是肩關節囊慢性發炎與沾黏，臨床觀察有4種體質類型，而現代人久坐辦公、滑手機、缺乏運動，患者有年輕化趨勢，若輕忽不治療，可能導致肩關節日漸僵硬，影響日常生活。

根據美國醫學資料庫 StatPearls（NCBI, 2023）指出，「沾黏性肩關節囊炎」在一般人口中的盛行率約為2%至5%。恩主公醫院中醫部主治醫師鄭傑元指出，五十肩主要原因包括長時間維持同一姿勢、運動傷害、外傷或手術後遺症，以及氣血不足、睡眠不足、壓力大等體質因素造成。主要好發於40至60歲，但臨床上也發現不少年輕患者出現相關症狀，年齡只是高風險之一，任何年齡層都有可能發生五十肩。

鄭傑元指出，「五十肩」在中醫屬於「痹證」，又稱「肩痹」或「漏肩風」，意指外邪侵襲、氣血運行受阻所導致的肩部疼痛與活動受限。根據臨床觀察，五十肩常見以下4大體質類型：

1. 風寒阻絡型

常見於換季或長時間吹冷氣後發作，風寒濕邪趁虛侵襲肩部，導致經絡受阻。患者多表現為肩膀痠痛、遇冷加重，活動受限。治療以溫經散寒、祛風通絡為主。

2. 氣滯血瘀型

症狀如刀割般刺痛、痛點固定、夜間加劇甚至痛醒，按壓有壓痛感。這類型類似「血流不通、經絡塞車」，治療以活血化瘀、疏通經絡為主。

3. 氣血虛弱型

表現為肩膀無力、易疲勞，勞累後加重，休息後會緩解，伴隨氣短、臉色蒼白等虛證。須補益氣血、強化筋骨。

4. 肝腎不足型

多見於年長者或體虛者，肩膀痠痛沉重，痠軟無力，伴有頭暈耳鳴、腰膝酸軟、手足冰冷等虛寒症狀。治療以補益肝腎、強筋健骨為主。





▲鄭傑元醫師指出，年齡只是高風險之一，任何年齡層都有可能發生五十肩。

在五十肩的治療上，中醫強調「辨證論治」，鄭傑元舉例，風寒型需祛風散寒、血瘀型用活血化瘀、氣虛型則補氣養血，並搭配針灸與中藥進行調理。

除了治療外，居家運動復健對於五十肩病人也是相當地重要，鄭傑元鼓勵病患每日花5到10分鐘進行溫和的運動，有助改善肩關節活動度，以及預防復發，像是鐘擺運動、毛巾操、手指爬牆等。許多病人因怕痛就完全不動，反而導致關節更僵、更黏，延誤治療時機。

鄭傑元強調，五十肩不是老化的必然，更不是只能「忍一忍」。若出現肩膀痠痛、無法抬手、夜間痛醒等情形，恐怕不是單純的肌肉疲勞，應盡早尋求專業中西醫評估治療，讓肩膀能早日恢復靈活與生活品質。