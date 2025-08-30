孩童暑假作息失控　醫示警恐錯過「長高關鍵期」還易胖

▲醫師提醒，孩童習慣晚睡恐影響生長，還會變胖。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

放暑假不少孩子都作息失控，醫師提醒，生長激素的分泌高峰多出現在夜間深層睡眠時段，若孩子長期晚睡、熬夜，將直接影響生長的表現，不僅可能會讓孩子錯失最關鍵的成長黃金期，更可能讓體重大幅增加，出現肥胖問題。

禾馨醫療兒童成長特別門診周祐羽醫師指出，兒童肥胖形成的原因相當複雜，主要包括「飲食不均（零食、含糖飲料取代正餐）、活動不足（整天黏著手機電腦，缺乏運動與日照）、睡眠太少（研究顯示睡眠不足孩童日後肥胖風險高出2.9倍）、環境壓力（衝突或焦慮造成暴飲暴食）、以及胎兒期影響（孕期體重控制不佳或父母肥胖）」。

周祐羽進一步提到，過去曾經有家長暑假過後帶孩子就醫，原因是體重飆升將近10公斤，詳細釐清之後，發現就是暑假期間飲食和生活作息失去平時的規律，而產生體重失控的問題，需特別注意的是，青春期是身高拉升的關鍵時刻，若再加上作息混亂與肥胖干擾，不僅會影響長高的黃金時期，還可能出現情緒不穩、專注力下降，學習狀態大打折扣。

隨著開學將近，周祐羽建議，家長可逐步協助孩子調整作息，例如每天提早15～30分鐘上床，避免睡前持續使用3C產品，並建立運動習慣，同時要避免高熱量零食與含糖飲料，均衡飲食，儘量攝取原型食物，若發現孩子身高停滯、體重上升過快，或青春期變化不明顯，應及早帶孩子到醫院做專業評估，避免錯過關鍵的成長時刻。