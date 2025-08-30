實支實付喊漲！保險業盼醫材價格一致　石崇良：商保應與健保互補

▲新光醫院舉辦腫瘤醫學2025最新發展研討會，準衛福部長石崇良（中）出席。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

面對實支實付險爭議，壽險工會表態將找新任衛福部部長石崇良討論，盼各醫院醫材價格一致。石崇良今（30）日回應，衛福部期盼商業保險和健保互補，減輕民眾負擔，會和商保業者共同討論；至於醫材價格，衛福部對創新醫材將採取一站式聯合審查，讓價格趨於一致，但要訂出全國統一價格，可能要評估是否會違反《公平交易法》規定。

壽險公司實支實付險損失率高、研擬漲價，壽險公會理事長陳慧遊與台灣人壽董事長許舒博28日均表示，將於9月後找石崇良溝通，各醫院的醫材價格能否一致等相關議題。

石崇良今日出席新光醫院主辦的腫瘤醫學2025最新發展研討會，會前受訪被問及壽險商保相關議題，他表示，調查國人購買商業保險比率高，平均一人有近4張保單，而新醫療科技、新藥費用高，期盼能使商業保險和健保互補，讓民眾減輕負擔的情況下接受新藥新科技醫療，以達到互惠。

石崇良指出，保單型態在過去也曾發生問題，包含限制住院才給付，另考量定額給付、實支實付等不同類型問題，未來都可以和商保業者、金管會保險局共同討論，讓保單型態符合現在或者未來醫療上需要，也能讓病人得到最大利益，這些都會來討論。

至於自費醫材，石崇良說，健保署今年5月已經建立全國性自費醫療資訊平台，把還沒有健保給付、各衛生局已經核定的自費醫療「上限」費用都登載，讓民眾可以用一站式查詢核准情形。未來對於創新醫材、智慧醫材、AI醫材也將採取一站式的聯合審查，因為不是各縣市各自審查，會使其價格趨於一致，不會落差太大。

但石崇良也提到，如果醫材費用全國一致，這還要考量每一個縣市消費能力不同，以及是否會違反《公平交易法》的相關規定。